

1- هدف بالتخصص

مرر البرازيلي داني ألفيس كرة ماكرة لميسي ليخترق البرغوث دفاعات الريال ويراوغ راموس، ثم يركن الكرة بحرفنة في شباك غوميز حارس ريال مدريد هدفا في لقاء فاز فيه برشلونة 2-1 في موسم 2012/2013.



2-كلاسيكو السداسية التاريخية

في الكلاسيكو التاريخي الذي جمع الفريقين موسم 2008/2009 سجل ميسي هدفا رائعا في شباك الحارس كاسياس، حينما تلقى كرة من تشافي الذي راوغ مدافعين للريال ومرر الكرة لميسي الذي أدخلها في الشباك بطريقة رائعة، لم يتوقعها كاسياس في الكلاسيكو الذي سحق فيه البلاوغرانا شباك فريق العاصمة 6-2.







3- تبادل للكرة وهدف

بدأ ميسي بنفسه الهجمة مرر الكرة لبوستكتيس فسلمها الأخير للكرواتي راكيتيتش الذي أعادها بدوره لميسي، فرواغ البرغوث مدافع الريال كارفاخال وأسكن الكرة في الشباك هدفا ساهم في فوز برشلونة 3-2 في الجولة 33 من عمر الليغا موسم 2016/2017.



4- ثنائية تشافي وميسي

في كلاسيكو الليغا موسم 2009/2010 مرر ميسي الكرة لتشافي الذي أعاده بشكل رائع من فوق رؤوس مدافعي الريال لميسي، فروضها الأخير بصدره ثم وضعها في شباك كاسياس مساهما في فوز برشلونة 2-0 في ذلك اللقاء.







5- هدف واحتفال تاريخي

كان ميسي كعادته حاسما وفي كلاسيكو الموسم الماضي 2016/2017 الذي جمع الفريقين في الجولة 33 من الليغا ظهر ميسي بشكل خارق، حينما سجل هدف الانتصار على ريال مدريد (3-2) بعدما تلقى كرة من جوردي ألبا ليسددها قوية في الشباك هدفا شهد عقبه احتفالا تاريخيا حين رفع قميصه أمام جماهير البرنابيو.







(العربي الجديد)