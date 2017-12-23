كلاسيكو الكرة الإسبانية على خط الانطلاق، وحين تتحدث عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة المقررة يوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فأنت بلا شك تتحدث عن صراع مثير لا ينتهي بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيي ليونيل ميسي.
قمة السبت سيكون النجمان حاضرين فيها، وبالتالي فإن الفرصة سانحة لاستذكار أجمل وأغلى أهدافهما على مدار المباريات التي خاضها النجمان في الكلاسيكو، وفي تقريرنا نستعرض أجمل خمسة اهداف للنجم رونالدو.
1- كلاسيكو 2012/2013
مرر راموس كرة ممتازة لرونالدو ليضعه في وضعية انفراد مع الحارس فيكتور فالديس في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في موسم 2012/2013 والذي انتهى بتعادل الفريقين (2-2) في الجولة السابعة من الليغا.
2–هدف رائع
في نفس الكلاسيكيو موسم 2012/2013 الذي أقيم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني تمكن صاروخ ماديرا من إسكات جماهير برشلونة بهدف مميز على طريقته الخاصة، حين سدد الكرة أرضية زاحفة في شباك فالديز بعد تمريرة بنزيمة.
3-هدف إسكات الجماهير
في موسم 2011/2012 تمكن رونالدو من تسجيل هدف حاسم لريال مدريد في شباك الغريم التقليدي، حينما تلقى كرة على طبق من ذهب من مسعود أوزيل ليراوغ الحارس ثم يودع الكرة في الشباك، تلاه الاحتفال الشهير بعد فوز الريال 2-1 في الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا.
4-كعب بنزيمة يترجم لهدف
أحد أجمل الأهداف التي وقع عليها رونالدو كان في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في موسم 2014/2015 حينما مرر كريم بنزيمة كرة رائعة بالكعب لرونالدو من وضعية صعبة، ليدكها البرتغالي في شباك برشلونة هدفا في لقاء شهد خسارة الريال 2-1.
5-"ترويض" وانتصار
تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل أحد أجمل أهدافه في برشلونة في الكلاسيكو الذي حسمه الريال بقيادة الدون (2-1) في الجولة 31 من الليغا في موسم 2015/2016، إذ تلقى رونالدو كرة عرضية متقنة من غاريث بيل ليروضها صاروخ ماديرا ويدكها في شباك كلاوديو برافو هدف النصر للريال.
قمة السبت سيكون النجمان حاضرين فيها، وبالتالي فإن الفرصة سانحة لاستذكار أجمل وأغلى أهدافهما على مدار المباريات التي خاضها النجمان في الكلاسيكو، وفي تقريرنا نستعرض أجمل خمسة اهداف للنجم رونالدو.
1- كلاسيكو 2012/2013
مرر راموس كرة ممتازة لرونالدو ليضعه في وضعية انفراد مع الحارس فيكتور فالديس في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في موسم 2012/2013 والذي انتهى بتعادل الفريقين (2-2) في الجولة السابعة من الليغا.
2–هدف رائع
في نفس الكلاسيكيو موسم 2012/2013 الذي أقيم على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني تمكن صاروخ ماديرا من إسكات جماهير برشلونة بهدف مميز على طريقته الخاصة، حين سدد الكرة أرضية زاحفة في شباك فالديز بعد تمريرة بنزيمة.
3-هدف إسكات الجماهير
في موسم 2011/2012 تمكن رونالدو من تسجيل هدف حاسم لريال مدريد في شباك الغريم التقليدي، حينما تلقى كرة على طبق من ذهب من مسعود أوزيل ليراوغ الحارس ثم يودع الكرة في الشباك، تلاه الاحتفال الشهير بعد فوز الريال 2-1 في الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا.
4-كعب بنزيمة يترجم لهدف
أحد أجمل الأهداف التي وقع عليها رونالدو كان في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين في موسم 2014/2015 حينما مرر كريم بنزيمة كرة رائعة بالكعب لرونالدو من وضعية صعبة، ليدكها البرتغالي في شباك برشلونة هدفا في لقاء شهد خسارة الريال 2-1.
5-"ترويض" وانتصار
تمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل أحد أجمل أهدافه في برشلونة في الكلاسيكو الذي حسمه الريال بقيادة الدون (2-1) في الجولة 31 من الليغا في موسم 2015/2016، إذ تلقى رونالدو كرة عرضية متقنة من غاريث بيل ليروضها صاروخ ماديرا ويدكها في شباك كلاوديو برافو هدف النصر للريال.
(العربي الجديد)
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