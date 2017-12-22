وانسحب عضو اللجنة الإعلامية في البطولة مبارك المطيري، معترضاً على قيام الاتحاد الكويتي واللجنة المنظمة، بالاستجابة إلى تهديدات الاتحادين الإماراتي والسعودي بالانسحاب ما لم يقوموا بإزالة ميكروفونات القنوات القطرية. وقال مبارك المطيري، في تصريحات له: "إن ما حدث هو أمر يتنافى مع حرية الصحافة والإعلام وعمل مجرَّم وفق كل قانون إعلامي أو نظرية إعلامية".

وأضاف: "هذه البطولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها طمس شعارات القنوات استجابة لمنتخبات جاءت بنيّة خفية لا نعلمها للبطولة، لذلك أعلن انسحابي من اللجنة الإعلامية وأرفض أن أكون جزءاً من عملية القمع الإعلامي هذه".

وانزوى أغلب أفراد الإعلام السعودي في قاعة مخصصة داخل المركز الإعلامي، فيما تم منع القنوات السعودية والإماراتية من تغطية أي مؤتمر أو خبر يخصّ المنتخب القطري ومنع اللاعبين السعوديين والإماراتيين من الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام القطرية، كذلك تعمّد الإعلاميون السعوديون فصل ركن الصحف السعودية والإماراتية عن القطرية.

وقال محمد المؤمن، رئيس لجنة المؤتمرات الصحافية، في معرض رده على سؤال "العربي الجديد" حول الاستجابة لمطالب الوفدين الإماراتي والسعودي المجحفة وطمس شعار جميع القنوات من المؤتمر الصحافي: "الأوامر واضحة وصريحة كما جاءت إلينا وهي محاولة إنجاح البطولة بشتى الطرق، وقيام السعوديين والإماراتيين برفض عقد مؤتمر صحافي بوجود ميكروفونات القنوات القطرية أمر مرفوض، لأنه لا يوجد شيء في اللائحة يوجب هذا، لكن في الوقت نفسه يجب أن نراعي مشاعر الجميع حتى لا ينفرط عقد البطولة التي سعينا طويلاً من أجل تنظيمها ولمّ الصف الخليجي".

فيما قال الصحافي الرياضي سعد شريف لـ"العربي الجديد": "الإعلاميون السعوديون يمكن التفاهم معهم، لكن الإماراتيين هم الذين يصعبون المهمة جداً. منذ اليوم الأول للبطولة ومسألة تغيير أبوظبي لشعار البطولة وحذف اللون العنابي منه أثارت شقاقاً كبيراً داخل اللجنة الإعلامية، وفي توقعي فإن هناك تصرفات أخرى ستحدث واستفزازات ستأتي وتهدف إلى غرض واحد وهو التخريب، ما ينافي المادة 12 من لائحة البطولة التي تنص على عدم التصعيد الإعلامي".

وأضاف: "مع الأسف، فإن اللجنة التنظيمية لا تبدو جادة في الضغط على الوفود المخالفة للوائح وإيقاع العقوبة عليها وتغريمها غرامات قاسية".

ورفضت اللجنة الإعلامية للبطولة التعليق على تصرفات الإعلام الإماراتي خلال البطولة، وكان آخرها قطع البث عن لوحة قطر الغنائية في حفل الافتتاح والذهاب للاستوديو التحليلي مع نقل لوحات جميع الدول الأخرى. وعلى الرغم من الأوامر الصارمة من اللجنة التنظيمية لكافة وسائل الإعلام بعدم الحديث عن الأزمة الخليجية التي نتجت عن حصار قطر، فإن الإعلاميين الإماراتيين أصروا على ذكر هذه الأحاديث خلال الاستوديوهات غير الثابتة التي تقيمها خلال البطولة.