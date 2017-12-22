واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في ملاعب الكرة الإنكليزية، بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول خلال مباراة القمة التي جمعته مساء اليوم ضد أرسنال في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أرسنال.
وتمكن صلاح من تسجيل الهدف بعد جملة رائعة مع زميله البرازيلي فيرمينيو وضعته في مواجهة المرمى متجاوزاً مدافع أرسنال مصطفى، ليسدد الكرة بشكل ذكي في الزاوية اليمني لبيتر تشيك حارس فريق أرسنال، معلناً تقدم فريقه بهدفين في الدقيقة 52.
وشدد صلاح بهدفه في أرسنال قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن مطارده المباشر هاري كين لاعب توتنهام الذي سجل 12 هدفاً في البريميرليغ حتى الآن.
ومن سوء حظ النجم المصري محمد صلاح لم يكن الهدف الذي سجله اللاعب الدولي المصري كافياً لفريقه بعدما رد أرسنال بثلاثة أهداف متتالية في غضون دقائق قليلة صعقت جماهير ليفربول وأشعلت المباراة بعدما قلب أرسنال تأخره من 2-0 إلى تقدم بنتيجة 3-2.
(العربي الجديد)
وتمكن صلاح من تسجيل الهدف بعد جملة رائعة مع زميله البرازيلي فيرمينيو وضعته في مواجهة المرمى متجاوزاً مدافع أرسنال مصطفى، ليسدد الكرة بشكل ذكي في الزاوية اليمني لبيتر تشيك حارس فريق أرسنال، معلناً تقدم فريقه بهدفين في الدقيقة 52.
وشدد صلاح بهدفه في أرسنال قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 15 هدفاً بفارق ثلاثة أهداف عن مطارده المباشر هاري كين لاعب توتنهام الذي سجل 12 هدفاً في البريميرليغ حتى الآن.
ومن سوء حظ النجم المصري محمد صلاح لم يكن الهدف الذي سجله اللاعب الدولي المصري كافياً لفريقه بعدما رد أرسنال بثلاثة أهداف متتالية في غضون دقائق قليلة صعقت جماهير ليفربول وأشعلت المباراة بعدما قلب أرسنال تأخره من 2-0 إلى تقدم بنتيجة 3-2.
|— 1110 (@asmaa_mo11) December 22, 2017
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(العربي الجديد)
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