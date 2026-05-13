187 مليون يورو تحمي عرش فلورنتينو بيريز في ريال مدريد

أبدى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز (79 عاماً) هدوءاً واضحاً بشأن فرصه في الفوز بولاية جديدة على رأس النادي الملكي، وذلك بالتزامن مع إعلانه الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى صعوبة ظهور منافسين حقيقيين له بسبب الشروط الصارمة المفروضة للترشح.

ويأتي هذا الهدوء رغم ما يعيشه الفريق من تراجع رياضي، وأجواء غير مستقرة داخل غرفة الملابس، إضافة إلى غياب الألقاب في الفترة الأخيرة، حيث شدد بيريز على استمراره في منصبه، مؤكداً أن رحيله لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع وهزيمته في الانتخابات. وبحسب شبكة "أر إم سي" سبورت الفرنسية، اليوم الأربعاء، فخلال تصريحاته للصحافة، وجّه رئيس ريال مدريد رسائل غير مباشرة، أشار فيها إلى ضرورة خوض انتخابات تنافسية، قائلاً إن النادي في حاجة إلى مرشحين جادين قادرين على التنافس على المنصب، في إشارة إلى ضرورة ظهور أسماء جديدة في السباق.

وتشير قوانين النادي الملكي إلى أن الترشح لرئاسة النادي الملكي، يخضع لشروط صارمة للغاية، من بينها الحصول على صفة عضو للنادي لمدة لا تقل عن 20 عاماً متواصلة، إلى جانب شروط قانونية وتنظيمية أخرى، فضلاً عن عدم شغل أي منصب في أندية كرة قدم أخرى. لكن أبرز شرط يظل هو تقديم ضمانة مالية ضخمة، حيث ينص النظام الداخلي على إلزام أي مرشح بتوفير كفالة بنكية تعادل 15% من ميزانية النادي، ما يرفع قيمة الضمان إلى نحو 187 مليون يورو، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام أغلب الراغبين في الترشح.

وفي هذا السياق، أشار بيريز بشكل غير مباشر إلى رجل الأعمال الشاب، إنريكي ريكيلمي، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الطاقة المتجددة، مع تلميحات إلى قدرته المالية على تلبية شروط الترشح، في وقت يدور فيه نقاش حول إمكانية دخوله سباق الرئاسة. كما تطرق بيريز خلال حديثه إلى دعوته إلى إجراء الانتخابات هذا العام بهدف فتح الباب أمام المنافسة، موجهاً رسائل حادة إلى من يشكك في طريقة إدارة النادي، مؤكداً أن من يريد القيادة عليه الدخول في السباق بشكل رسمي وفق القوانين المعمول بها داخل ريال مدريد.