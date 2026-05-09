18 ثانية أنجبت بطلاً.. موهبة من أصول جزائرية تصنع الحدث في فرنسا

- تألق مزيان سواريس، الجناح الفرنسي الشاب، في الدوري الفرنسي بقيادته لانس للفوز على نانت بهدف وحيد، مما ضمن تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. - سجل سواريس هدف المباراة الوحيد بعد 18 ثانية من دخوله، مستغلاً كرة مرتدة ليسددها بقوة في مرمى الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش، ليحسم المواجهة لصالح فريقه. - يُعتبر سواريس أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وهو نجل اللاعب الجزائري السابق وليد مسلوب، وقد ساهم في رفع رصيد لانس إلى 67 نقطة في المركز الثاني.

خطف الموهبة الفرنسية مزيان سواريس مسلوب الأضواء في الدوري الفرنسي بعدما منح لانس فوزاً ثميناً على نانت بهدف دون رد، ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين، ليقود فريقه رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ودخل الجناح الشاب، البالغ 16 عاماً، تاريخ النادي من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف المباراة الوحيد عقب 18 ثانية فقط من دخوله بديلاً، مستغلاً كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الزاوية السفلية لمرمى الحارس البرتغالي أنتوني لوبيش، وشهدت المباراة سيطرة واضحة من لانس الذي ضغط طوال اللقاء بحثاً عن هدف التقدم، لكن تألق لوبيش ووقوف العارضة والتسلل في وجه أصحاب الأرض أبقت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يظهر سواريس ويحسم المواجهة بهدف منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ويُعد مزيان سواريس مسلوب أحد أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا، وهو نجل اللاعب الجزائري الدولي السابق وليد مسلوب، وقد بدأ يفرض اسمه بقوة داخل الفريق الأول خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بسرعته وجرأته الهجومية رغم صغر سنه. وساهم مزيان في رفع رصيد لانس إلى 67 نقطة في المركز الثاني، موسعاً الفارق إلى سبع نقاط عن ليون صاحب المركز الثالث، قبل مرحلتين فقط من نهاية الموسم، ليضمن بذلك التأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان وليد مسلوب، والد مزيان، قد دافع عن ألوان منتخب الجزائر في سبع مباريات دولية، وهو الذي وُلد في مدينة تراب الفرنسية ومثل فريق لوهافر في البداية عام 2010 بعقدٍ يمتد لسنتين ونصف، وبعدها التحق بصفوف لوريان في 2014، ثم لانس وبعدها أم صلال القطري.