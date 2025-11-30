1382 دولاراً أميركياً تكفي لحضور كأس العرب 2025

- ستقام بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً من آسيا وأفريقيا، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير في الملاعب المجهزة. - تتراوح أسعار تذاكر المباريات بين 25 و200 ريال قطري، وتختلف حسب الأدوار، حيث ترتفع في نصف النهائي والنهائي. - تتضمن التكلفة الإجمالية لحضور البطولة تذاكر المباريات والسفر والإقامة، حيث تصل إلى حوالي 1382 دولاراً أميركياً دون المصاريف الشخصية.

تنطلق بطولة كأس العرب 2025 في العاصمة القطرية الدوحة يوم 1 ديسمبر/كانون الأول وتستمر حتى الـ18 من الشهر نفسه، حيثُ من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً في الملاعب وخارجها قبل انطلاق الحدث الرياضي العربي الكبير وخلال البطولة.

وأجرينا في هذا الإطار بحثاً خاصاً حول التكلفة التقريبية للمشجع الذي يُفكر في السفر إلى قطر لدعم منتخب بلاده ومتابعة المباريات في الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العرب 2025، استناداً إلى البيانات الخاصة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة العربية التي ستشارك فيها 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا وأفريقيا.

أسعار تذاكر بطولة كأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، في وقت سابق، عبر كُتيب خاص أرسل إلى الوسائل الإعلامية العربية كافةً، عن أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تراوحت بين 60 ريالاً قطرياً (16,47 دولاراً أميركياً) للفئة الأولى، و40 ريالاً قطرياً (11 دولاراً أميركياً) للفئة الثانية، و25 ريالاً قطرياً (7 دولارات أميركية) للفئة الثالثة، وهذه الأسعار مخصصة لدور المجموعات والدور ربع النهائي ومواجهة تحديد صاحب المركز الثالث. أما بالنسبة للدور نصف النهائي، فيرتفع السعر إلى 100 ريال قطري لمقعد الفئة الأولى (27,45 دولاراً أميركياً)، و80 ريالاً قطرياً للفئة الثانية (22 دولاراً أميركياً)، و40 ريالاً قطرياً للفئة الثالثة (11 دولاراً أميركياً)، في وقت ترفع الأسعار في المباراة النهائية: 200 ريال قطري (55 دولاراً للفئة الأولى)، 100 ريال قطري (27,45 دولاراً للفئة الثانية)، و50 ريالاً قطرياً (13,72 دولاراً للفئة الثالثة).

تكلفة سفر مشجع إلى بطولة كأس العرب 2025

على المشجع الذي يريد السفر لمتابعة مباريات منتخب بلاده في دور المجموعات فقط، في خطوة أولى، دفع تكلفة تذاكر ثلاث مباريات من الفئة الثالثة مثلاً بقيمة 75 ريالاً قطرياً (21 دولاراً أميركياً)، وهذا فقط لحضور مباريات الدور الأول، أما في حال يريد متابعة مباراة واحدة على الأقل في الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فسيرتفع مجموع تذاكر الفئة الثالثة إلى حوالى 190 ريالاً قطرياً (52,15 دولاراً أميركياً)، وهو مبلغ يكفي المشجع لحضور ست مباريات في بطولة كأس العرب في درجة الفئة الثالثة في المدرجات.

وتصل تكلفة تذكرة السفر (لو اخترنا مشجعاً قادماً من تونس مثلاً) إلى 717 دولاراً أميركياً في حال اختيار رحلة على متن الخطوط الجوية القطرية، و480 دولاراً أميركياً على متن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في حين يُمكن اختيار الخطوط الجوية التركية بتكلفة تصل إلى 395 دولاراً أميركياً (هذه الأسعار عبر عدة مواقع خاصة بحجز تذاكر السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر 2025).

في المقابل، على المشجع حجز مكان إقامة لمدة 18 يوماً خلال بطولة كأس العرب، وبالتالي تتوفر عبر موقع "بوكينغ.كوم" الشهير عدة خيارات، ولكن إذا جرى اعتماد أقل تكلفة حالية عبر الموقع وهي 100 دولار يومياً، فستصل الكلفة على الفرد الواحد إلى نحو 1700 إلى 1800 دولار أميركي، بينما يمكن الحصول على عروض أفضل عبر تطبيق "Airbnb" وتتراوح القيمة بين 850 و1110 دولارات أميركية.

وفي المجموع العام لتكلفة سفر مشجع واحد لمتابعة مباريات بطولة كأس العرب 2025، ستكون القيمة التقريبية لأقل الأسعار الممكنة على الشكل التالي: 52,15 دولاراً للتذاكر، 850 دولاراً لمكان الإقامة، 480 دولاراً لتذكرة السفر، أي أن المجموع سيكون حوالى 1382 دولاراً أميركياً، هذا من دون احتساب تكلفة المصاريف الخاصة للمشجع من طعام وترفيه وغيرها، وهذا الأمر يتغير بحسب رغبة كل مشجع وقدرته طبعاً.