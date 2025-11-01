132 مليون ريال قطري في كأس العرب وهذه هي التفاصيل

- أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 في قطر عن جوائز مالية قياسية تتجاوز 36.5 مليون دولار، مما يعزز مكانة البطولة بين البطولات الكبرى عالميًا، بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون على اللقب. - تأهلت تسعة منتخبات تلقائيًا للبطولة، بينما تتنافس 14 منتخبًا على سبعة مقاعد متبقية، مع سعي الجزائر للدفاع عن لقبها وقطر لتحقيق الفوز لأول مرة. - شهدت تذاكر البطولة إقبالًا كبيرًا، حيث تتوفر بأسعار تبدأ من 25 ريالًا قطريًا، مع خيارات خاصة للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، اليوم السبت، عن الجوائز المالية القياسية التي حُدّدت للنسخة الثانية في قطر، انطلاقاً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وحتى الـ18 منه، وسط ترقب جماهيري كبير من أجل معرفة هوية بطل المسابقة التي تحظى باهتمام بين المشجعين ووسائل الإعلام الدولية.

وبحسب ما ذكرته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد جرى تخصيص جوائز مالية قياسية تجاوزت 36.5 مليون دولار أميركي (نحو 132.9 مليون ريال قطري)، ما يعزز مكانة هذه المسابقة في مصاف البطولات الكبرى في العالم، وبخاصة أن هذا الحدث الرياضي سيشارك فيه 16 منتخباً من أجل المنافسة على اللقب.

وكانت تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد تأهلت تلقائياً لبطولة كأس العرب 2025، بينما تتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية في سلسلة من مباريات التصفيات، إذ يسعى حامل اللقب، المنتخب الجزائري، إلى الدفاع عن لقبه، فيما يضع المنتخب القطري، ممثل البلد المضيف، نصب عينيه رفع كأس البطولة لأول مرة في تاريخه.

وطُرحت التذاكر في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويستعد المشجعون من أنحاء المنطقة لمؤازرة منتخبات بلادهم المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، لا سيما أن اللجنة المنظمة للمسابقة أكدت في بيان لها أن التذاكر شهدت إقبالاً كبيراً من مشجعي منتخبات قطر والأردن وتونس والسعودية ومصر. وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 25 ريالاً قطرياً. ويمكن للمشجعين شراء تذكرة "شجع منتخبك" التي تتيح حضور جميع مباريات منتخباتهم المفضلة خلال مرحلة المجموعات، وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، وتتضمن خيارات أماكن مخصصة للمشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.