13 عاماً بعد الرحيل.. لماذا يحتاج ريال مدريد إلى مورينيو الآن؟

- تتزايد التكهنات حول عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد بعد 13 عاماً من رحيله، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا تحت قيادة ألفارو أربيلوا، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب عدم تحقيق الألقاب. - يمتلك مورينيو عقداً مع بنفيكا حتى 2027، لكنه لم يستبعد العودة إلى مدريد، حيث يسعى فلورنتينو بيريز لإعادة تنظيم الفريق وحل الخلافات الداخلية. - قاد مورينيو ريال مدريد سابقاً لتحقيق عدة ألقاب، ويطمح الآن لتحقيق دوري الأبطال، وهو مطلب جماهيري ملح.

تواصل وسائل الإعلام العالمية ربط المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً) مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، حتى يتسلم مهمة الجهاز الفني خلفاً لألفارو أربيلوا، الذي تعرّض لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية نتيجة الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، الذي استطاع حسم مواجهتي الذهاب والإياب في ربع نهائي المسابقة القارية بنتيجة (6-4).

ومرّت 13 عاماً على رحيل جوزيه مورينيو عن الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، لكن المدرب البرتغالي يمتلك عقداً مع فريق بنفيكا البرتغالي حتى صيف عام 2027، لكن جميع الأمور تشير إلى رغبة واضحة من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز بتنظيم البيت الداخلي للفريق الملكي، الذي يُعاني من عدم قدرته على حصد الألقاب خلال الموسمين الماضيين، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية الاثنين.

وأشعل جوزيه مورينيو حماس الجميع بعدما أكد أمام وسائل الإعلام العالمية خلال مؤتمر صحافي أنه لا يُمكن حسم مستقبله مع بنفيكا، خاصة أنّ المدرب البرتغالي بات مطلباً لعدد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني الذي يعمل رئيسيه فلورنتينو بيريز على ضبط الفوضى في غرف خلع الملابس، والمشاكل الحادة بين النجوم.

وقال مورينيو: "هل أستطيع ضمان بقائي مع بنفيكا في الموسم القادم؟ هذا الحديث يدور بين وسائل الإعلام منذ عدة أشهر، لكنني أؤكد لكم، لا أحد يستطيع ضمان ما سيحصل في المستقبل"، الأمر الذي يُعد إشارة واضحة من قبل المدرب البرتغالي إلى رغبته بالعودة إلى نادي ريال مدريد الإسباني، الذي خرج منه قبل 13 عاماً دون أن يحقق هدفه الحقيقي، وهو حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أصبحت مطلب جماهير الفريق الملكي الأول، وبخاصة أن رفاق النجم الفرنسي كيليان مبابي يمتلكون مقومات الصعود إلى منصة التتويج.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الواضح للجميع عدم قدرة المدرب ألفارو أربيلوا على الاستمرار في منصب الجهاز الفني لنادي ريال مدريد في الموسم القادم لعدة عوامل، أبرزها عدم قدرته على حل الخلافات بين النجوم في غرف خلع الملابس، الأمر الذي جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يقوم بتوبيخ الجميع دون استثناء بعد نهاية مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ، بسبب ما اعتبر أنه من غير المقبول عدم تحقيق أي لقب للموسم الثاني على التوالي.

ويذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد أشرف على الجهاز الفني لنادي ريال مدريد في ثلاثة مواسم (2010-2013)، واستطاع قيادة الفريق الملكي صوب تحقيق لقب بطولة كأس الملك، كأس السوبر الإسباني، الليغا، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، الأمر الذي يجعل عودة صاحب 63 عاماً إلى قلعة سانتياغو برنابيو أمراً محتملاً، لأنه يُريد تحقيق ما عجز عنه في حقبته الأولى، وهو حسم لقب المسابقة القارية.