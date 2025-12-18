11 نادياً إسبانياً تخسر 16 لاعباً بسبب كأس أمم أفريقيا

- يواجه الدوري الإسباني تحديات كبيرة بسبب غياب 16 لاعبًا أفريقيًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مما يؤثر على أندية "الليغا" في توقيت حساس من الموسم، خاصة مع احتدام المنافسة على المراكز المتقدمة وتجنب الهبوط. - تتزامن البطولة مع مباريات مهمة في الدوري الإسباني، مما يزيد من تأثير غياب اللاعبين، حيث ستفقد أندية مثل ريال بيتيس، جيرونا، وليفانتي لاعبين مؤثرين، مما يضعها في موقف صعب. - يُعتبر ريال بيتيس الأكثر تضررًا بفقدان لاعبين بارزين مثل الزلزولي وأمرابط، بينما تتأثر أندية أخرى مثل ليفانتي وجيرونا بفقدان لاعبين ساهموا في تحقيق نتائج إيجابية.

يواجه الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد إسدال الستار على الجولة الـ 15 من المسابقة، فترة معقدة، خلال الأسابيع المقبلة، بسبب خسارة عدد من أبرز لاعبيه، لمشاركة منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وحتى 18 يناير/ كانون الثاني المقبل، ما يضع أندية "الليغا" أمام تحدٍّ حقيقي في توقيت حساس من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على المراكز المتقدمة والهروب من شبح الهبوط.

وفي هذا الإطار، سلّطت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الخميس، الضوء على قائمة اللاعبين، الذين سيغادرون أندية الدوري الإسباني للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، وعلى عكس معظم البطولات الدولية للمنتخبات، تُقام هذه المسابقة القارية في قلب الموسم الكروي، ما يجعل تأثيرها مباشراً في الفرق، التي تضم لاعبين أفارقة في صفوفها، ويأتي ذلك في ذروة الموسم الشتوي، ما يهدد أندية "الليغا" الكبيرة والصغيرة بخسارة لاعبين مؤثرين لفترة قد تصل إلى شهر كامل.

وأضافت الصحيفة أن النسخة الـ35 من أمم أفريقيا تُقام في المغرب، تزامناً مع عدد مهم من مباريات الدوريات والكؤوس المحلية، وبالنسبة إلى الدوري الإسباني تحديداً، يتقاطع موعد البطولة القارية مع خوض الجولات الـ17 و18 و19 و20، ما يزيد من حجم التأثير، إذ كان ينبئ العدد الكبير من اللاعبين الأفارقة في "الليغا" بهجرة جماعية في أواخر ديسمبر الجاري، وقد تحققت أسوأ التوقعات بالفعل، إذ سيتوجه بعد نهاية الجولة الـ15 ما مجموعه 16 لاعباً من 11 فريقاً مختلفاً إلى المغرب لتمثيل منتخباتهم.

وسيفقد نادي ريال بيتيس خدمات المغربيين: عبد الصمد الزلزولي وسفيان أمرابط، إلى جانب الكونغولي سيدريك باكامبو، بينما سيغيب عن إسبانيول الكونغولي شارل بيكيل، كما سيخسر جيرونا خدمات لاعبه المغربي عز الدين أوناحي، في حين يغادر الكاميروني كارل إيتا إيونغ فريقه ليفانتي، للمشاركة مع منتخب بلاده، ولن يعتمد ريال مايوركا بدوره على اللاعب عمر ماسكاريل، الذي سينضم إلى منتخب غينيا الاستوائية.

وتتواصل الغيابات بخسارة أوساسونا خدمات الكاميروني فلافيان بويومو، وهو الأمر نفسه بالنسبة لفريق رايو فاليكانو، الذي سيفتقد الأنغولي راندي نتيكا والسنغالي باتي سيس، كما يخسر ريال مدريد خدمات المغربي إبراهيم دياز، في وقت لن يعتمد فيه ريال أوفييدو على الأنغولي ديفيد كارمو، أما إشبيلية فسيغيب عنه النيجيريان أكور آدامز وفيليبي إيجيكي، بينما سيفتقد فياريال خدمات المغربي إلياس أخوماش والسنغالي بابي غاي خلال فترة البطولة.

ومن بين الأندية الـ11 المتأثرة خلال فترة أمم أفريقيا، يُعتبر ريال بيتيس الأكثر تضرراً من حيث العدد والقيمة الفنية، لغياب أسماء مؤثرة، مثل الزلزولي وأمرابط، إلى جانب باكامبو، الذي يُعد خياراً مهماً، وغالباً ما يبدأ أساسياً في الدوري الأوروبي، أما الخسائر الأبرز على مستوى التأثير فتقع على عاتق ليفانتي وجيرونا، اللذين سيفتقدان إيتا إيونغ وأوناحي، وهما عنصران ساهما بشكل مباشر في حصد نقاط ثمينة، وفي المقابل يبقى إسبانيول أقل تضرراً نسبياً.