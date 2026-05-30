104 ملايين للمباراة.. هكذا ارتفعت فاتورة مونديال 2026 في فانكوفر

- أكدت وزارة السياحة والفنون والثقافة والرياضة في بريتيش كولومبيا أن تكلفة استضافة فانكوفر لمباريات كأس العالم 2026 ستتراوح بين 90 و114 مليون دولار، مع ارتفاع في التكاليف والإيرادات المرتبطة بالبطولة. - تشير التقديرات إلى أن إجمالي تكاليف كأس العالم قد يصل إلى 729 مليون دولار، مع تخصيص 242 مليون دولار للأمن والسلامة، وتحديث ملعب "بي سي بليس" بتكلفة تصل إلى 185 مليون دولار. - الإيرادات المتوقعة تتراوح بين 595 و615 مليون دولار، مع أكبر مصادر الدخل من ضريبة الفنادق الخاصة بالفعاليات الكبرى، وتمويل اتحادي بقيمة 216 مليون دولار.

أكدت وزارة السياحة والفنون والثقافة والرياضة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، الجمعة، أن التكلفة الصافية لاستضافة مدينة فانكوفر لمباريات كأس العالم 2026، ستتراوح بين 90 مليوناً و114 مليون دولار أميركي.

ويمثل هذا التقدير تحديثاً للأرقام السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران 2025، والتي كانت تشير إلى تكلفة صافية تراوح بين 85 مليوناً و145 مليون دولار. وبين التحديث الجديد، بأن التكاليف والإيرادات المرتبطة بالبطولة التي ستستضيف خلالها مدينة فانكوفر سبع مباريات على ملعب "بي سي بليس" بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز، شهدت ارتفاعاً في كلا الجانبين، سواء من حيث النفقات أو العوائد.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة الكندية، تشير التقديرات الحالية إلى أن إجمالي تكاليف كأس العالم قد يصل إلى ما بين 685 مليوناً و729 مليون دولار أميركي، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 532 مليوناً و624 مليون دولار، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى اكتمال خطط الأمن والسلامة وتحديث تقديرات تكلفة مهرجان المشجعين التابع لـ "فيفا". وتبلغ التكلفة في أعلى تقدير 729 مليون دولار، ما يعادل نحو 104 ملايين دولار لكل مباراة تستضيفها المدينة. ويُعد بند الأمن والسلامة أكبر عنصر في الإنفاق، إذ تصل تكلفته إلى 242 مليون دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم قد يتغير تبعاً لوضوح هوية المنتخبات التي ستخوض مباريات الأدوار الإقصائية في فانكوفر.

وقد جرى تعويض جزء من هذه التكاليف عبر منحة فيدرالية جديدة بقيمة 100 مليون دولار من الحكومة الكندية، مخصصة للأمن العام. كما يشكل تحديث وتشغيل ملعب "بي سي بليس"، بنداً كبيراً آخر في الميزانية، حيث تراوح تكلفته بين 178 مليوناً و185 مليون دولار. وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت التقديرات أيضاً لتراوح بين 595 مليوناً و615 مليون دولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت بين 448 و478 مليون دولار.

وتأتي أكبر مصادر الدخل من ضريبة الفنادق الخاصة بالفعاليات الكبرى في مدينة فانكوفر، والتي من المتوقع أن تدر ما بين 250 و260 مليون دولار، وهي ضريبة إضافية بنسبة 2.5% على أسعار الفنادق بدأت منذ فبراير/شباط 2023 ومن المقرر أن تستمر حتى عام 2030. كما تشمل الإيرادات أيضاً تمويلاً اتحادياً يُقدّر بنحو 216 مليون دولار، يأتي من الحكومة الكندية، منها 100 مليون دولار من وزارة السلامة العامة و116 مليون دولار من وزارة الرياضة.