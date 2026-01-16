10 ملايين دولار للمتوج بكأس أمم أفريقيا في المغرب

- مواجهة نارية في نهائي كأس أمم أفريقيا: يتنافس المغرب والسنغال على اللقب الثاني في تاريخهما، حيث يسعى كل منهما لتدوين اسمه في سجل البطولة بعد مشوار مميز. - جوائز مالية مغرية: سيحصل الفائز على 10 ملايين دولار، بينما ينال الوصيف 4 ملايين دولار، في حين يحصل منتخبا مصر ونيجيريا على 2.5 مليون دولار لكل منهما. - مكاسب تتجاوز المال: الفوز باللقب يفتح أبواب عقود الرعاية وتسويق اللاعبين، مما يعزز من مكانة المنتخبين قبل مشاركتهما في كأس العالم المقبلة.

سيحصل المتوج بكأس أمم أفريقيا في المغرب، على مبلغ 10 ملايين دولار، عقب النهائي الذي سيُقام يوم الأحد، بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، حيث يطمح كل منهما إلى تدوين اسمه مجدداً، في سجلّ البطولة من الباب الكبير بعد مشوار مميز حتى الآن تجاوزا خلاله منتخبات قوية.

ويطمح كل منتخب منهما إلى التتويج باللقب الثاني في تاريخه، إذ توج منتخب المغرب باللقب للمرة الوحيدة في سجله عام 1976، وتوجت السنغال في عام 2021، ولهذا فإن المباراة ستكون قوية وشديدة التنافس لحسم النسخة 35 من المسابقة.

وأكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية، اليوم الجمعة، أن بطل أفريقيا سيحصل على مبلغ 10 ملايين دولار، وهو طبعاً أقل من المبلغ الذي سيحصل عليه بطل كأس العالم. وقد رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قيمة المنحة المالية التي يرصدها للمشاركين في البطولة خاصة البطل، ذلك أن منتخب ساحل العاج نال مبلغ سبعة ملايين دولار في نسخة 2023، التي نظمها وتوج بها في إنجاز كبير بعد بداية متعثرة. وسيحصل صاحب الوصافة على مبلغ 4 ملايين دولار، بينما سيحصل منتخبا مصر ونيجيريا على مبلغ 2.5 مليون دولار لكل منهما بعد وصولهما إلى المربع الذهبي.

وبعيداً عن المبلغ المالي الهام الذي سيحصل عليه البطل في نهاية البطولة، فإن اللقب يضمن للمتوج الكثير من المكاسب الأخرى، التي تهمّ عقود الرعاية أساساً، إضافة إلى تأثير ذلك في تسويق اللاعبين مستقبلاً، وغيرها من المكاسب المهمة وذلك قبل أشهر قليلة من مشاركة المنتخبين في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.