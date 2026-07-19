10 أهداف في قمة مجنونة.. إنكلترا ثالثة المونديال بفوزها على فرنسا

- حقق منتخب إنكلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026 بفوزه على فرنسا 6-4 في مباراة مثيرة بميامي، حيث تألق هجومياً رغم غياب هاري كين وجود بيلنغهام. - شهد الشوط الأول سيطرة إنكليزية بتسجيل أربعة أهداف، بينما عاد منتخب فرنسا في الشوط الثاني بفضل تألق كيليان مبابي، لكن خطأ دفاعي منح إنكلترا ركلة جزاء حاسمة. - تراجع منتخب فرنسا إلى المركز الرابع في آخر مباراة لمدربه ديديه ديشان، بينما حقق منتخب إنكلترا أفضل نتيجة له منذ سنوات.

حصد منتخب إنكلترا المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعدما انتصر ليل السبت - الأحد، على منتخب فرنسا بنتيجة (6ـ4) في اللقاء المثير الذي دار في ملعب ميامي بالولايات المتحدة. وفي غياب الضغط القوي، كان العرض الهجومي والتهديفي مميزاً في هذه المباراة. وقام كل مدرب بتغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية، وهو ما أثر في المستوى الفني وخاصة من جانب فرنسا في الشوط الأول. وبهذا الفوز ثأر منتخب إنكلترا من خسارته في ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد "الديوك".

وشهد شوط المباراة الأول، تألقاً إنكليزياً لافتاً بعدما نجح منتخب "الأسود الثلاثة" في هز شباك منافسهم في أربع مناسبات، وسط صمت فرنسي وعجز عن الرد على أهداف ديكلان رايس وإزري كونسا وبوكايو ساكا (ثنائية). وفي غياب هاري كين وكذلك جود بيلنغهام، وجد منتخب إنكلترا الحلول الهجومية وكشف النقائص التي يعاني منها دفاع فرنسا بعد تلقي هدفين على يد إسبانيا في نصف النهائي، لينتهي الشوط الأول إنكليزياً برباعية نظيفة.

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وخلال الشوط الثاني، عاد منتخب فرنسا من بعيد، معتمداً على براعة هدافه كيليان مبابي الذي سجل هدفاً أشعل المباراة ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني، وتعددت الفرص الفرنسية فسجل مبابي هدفاً آخر (تصدر به ترتيب الهدافين بعشرة أهداف)، في وقت أضاع فيه عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسه فرص التعديل، وتغير مستوى فرنسا بشكل لافتٍ في الفترة الثانية بعد عرض غير متوقع، ولكن خطأ من المدافع مالو جوستو، أهدى إنكلترا ركلة جزاء سجل منها بوكايو ساكا هدفه الثالث في المباراة والخامس لمنتخب إنكلترا، ورغم أن عثمان ديمبيلي سجل هدفاً رابعاً في آخر الدقائق وقلص الفارق بهدف، لكن بيلنغهام وبمجهود فردي، أضاف هدفاً سادساً في واحدة من أكثر المباريات التي تشهد تسجيل أهداف في البطولة. وبعدما توج باللقب في 2018 وحصد الوصافة في 2022، تراجع منتخب فرنسا إلى المركز الرابع في آخر لقاء لمدربه ديديه ديشان، بينما حقق المنتخب الإنكليزي أفضل نتيجة له منذ سنوات.