​​كلاسيكو تونس يشتعل قبل البداية والسبب حكم مثير للجدل

- تصاعدت حدة التوتر بين الترجي والنجم الساحلي قبل مباراة "الكلاسيكو" في الدوري التونسي، حيث اعترض النجم على تعيين الحكم خالد قويدر، مطالباً بتغييره لضمان النزاهة. - رد الترجي ببيان يشير إلى تضرره من التحكيم سابقاً، معتبراً أن تعيين قويدر يثير تساؤلات، وطالب بتعيين حكام أجانب للمباريات الهامة. - تأتي هذه الخلافات وسط تغييرات في لجنة التحكيم التونسية، حيث تم استبعاد حكام ذوي خبرة واستبدالهم بوجوه جديدة، مما زاد من حدة الجدل.

رفع كل من الترجي والنجم الساحلي من وتيرة الحماس في صفوف الجماهير، قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الأحد، على استاد حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، في مباراة "الكلاسيكو" التي تجلب دائماً أنظار المتابعين في الشارع الرياضي.

وقبل المواجهة بين اللاعبين على أرض الملعب، حملت الساعات الأخيرة صراعاً إدارياً بين الناديين العريقين، إذ بادر النجم الساحلي في بيان رسمي، ليلة الخميس، بالاحتجاج على تعيين الحكم خالد قويدر لقيادة المباراة، وأسامة بن إسحاق في غرفة "الفار"، واصفاً ذلك بـ"المفاجأة غير المقبولة".

وطلب النجم الساحلي من الاتحاد التونسي بشكل مباشر وصريح، التراجع عن تعيين هذا الطاقم، واستبداله بحكمين جديدين تتوفر فيهما الشروط المطلوبة، مضيفاً: "إنه قرار مثير للتحفظ والرفض، باعتبار أنّ الحكمين مشهود بانتمائهما الواضح للفريق المنافس، وهو مسّ خطير بمبادئ الحياد ويُفقد المباراة شرط النزاهة والعدالة الرياضية".

وردّ الترجي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي قال فيه: "نادينا هو الأكثر تضرراً من هفوات التحكيم هذا الموسم، إذ حُرمنا من الحصول على ركلات جزاء، ورغم ذلك لم نصدر أي بيان للاحتجاج، لكن ما رافق التحضيرات لموعد الكلاسيكو من محاولات واضحة للتأثير على الحكام، يفرض علينا التحرك للدفاع عن مصالح النادي".

واعتبر الترجي أن الحكم قويدر قاد العام الماضي مباراة الفريق ضد النجم الساحلي، وحرمه من هدف شرعي، وجاء في بيانه: "إعادة تعيين الحكم قويدر لمباراة الأحد، بعد تلك السابقة الخطيرة، يطرح عدّة نقاط استفهام وتساؤلات مشروعة بالنسبة إلينا، ورغم ذلك لم نتعمّد الاعتراض المسبق، وهي طريقة باتت واضحة، والهدف منها ممارسة الضغط والتأثير على الحكام".

وعكس الترجي الهجوم، عندما أكد أن قويدر وبن إسحاق هما من مشجعي النجم الساحلي، وليس العكس، وختم النادي بطلب أخير، يتمثل في تعيين حكام أجانب لقيادة المباريات الهامة التي يشارك فيها الترجي، "وذلك ضماناً لمزيد من الحياد والشفافية، وحماية المنافسة من كل أشكال التشكيك والضغط"، حسب ما جاء في البيان.

وتأتي هذه المعركة الإدارية في الوقت الذي اتخذت فيه لجنة التحكيم، بقيادة الجزائري جمال حيمودي، قراراً وصفه بعض المتابعين بالثوري، عندما أعلنت يوم الأربعاء استبعاد الصادق السالمي ونعيم حسني من القائمة الدولية، رغم خبرتهما الطويلة، واستبدالهما بوجوه جديدة، منها حكم الكلاسيكو، خالد قويدر، الذي سيصبح متاحاً لإدارة المباريات الدولية، قبل أن يصدمها النجم والترجي، على حد سواء، بموقفهما الرافض له قبل مواجهة "الكلاسيكو".