"يويفا" يُهدّد بمقاطعة "فيفا": كأس ​​العالم ليست للبيع

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً أكد من خلاله رفضه القاطع للمشروع الذي ينوي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو تطبيقه في الفترة المقبلة. وعقد "يويفا" اجتماعاً، يوم الخميس، بحضور كل الأعضاء من أجل النظر في المشروع الجديد.

وجاء في البيان: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 يقفون صفاً واحداً، ونرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح "فيفا" نقل ملكية كأس العالم وغيرها من بطولات فيفا إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ولا يُمكن التعامل مع كأس العالم باعتبارها منتجاً استثمارياً. إنه أحد أعظم إرث كرة القدم الرياضي، بُني على مر الأجيال بفضل جهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي أبداً التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص، كأس ​​العالم ليست للبيع".

وانتقد البيان أيضاً الطريقة التي تمّ بها إعداد المشروع، وجاء في البيان: "من غير المسؤول وغير المقبول أن يُطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً ويُطرح على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا بصفته جهة مسؤولة عن كرة القدم العالمية. وتُواجه الاتحادات الوطنية في جميع أنحاء العالم الآن خياراً لا رجعة فيه: إما قبول الاستحواذ النهائي على أعظم بطولات كرة القدم أو تحمل العواقب. هذا ليس "قراراً ديمقراطياً"، بل هو حكمٌ قائم على الترهيب، فعلٌ قسري لا يليق بمؤسسةٍ أُنيطت بها مسؤولية إدارة كرة القدم العالمية، لكن معارضتنا تتجاوز مجرد الإجراءات".

وجدد "يويفا" موقفه الرافض للمشروع وذكر: " في لحظة استحواذ المستثمرين الخارجيين على حصص ملكية في بطولات فيفا، ستتغير كرة القدم إلى الأبد. ويصبح العائد التجاري التزاماً دائماً، وتتحول توقعات المستثمرين إلى ضغط يومي. ومنذ تلك اللحظة، لم يعد أي قرارٍ يتعلق بالجدول الزمني الدولي، أو بصيغ البطولات، أو بتشكيل مستقبل كرة القدم، مدفوعاً بما يخدم مصلحة اللعبة، بل بما يخدم مصالح المساهمين، لا مكان لهذا النموذج في عالم كرة القدم. لا يمكن أن يُملى مستقبل كرة القدم بتوقعات من هم غايتهم الأولى تحقيق أقصى عائد مالي. كما لا يمكن أن تخضع مصالح الاتحادات الوطنية، والبطولات، والأندية، واللاعبين، والمشجعين لعوائد المستثمرين. لا يمكن لكرة القدم أن ترهن مستقبلها من أجل مكاسب مالية".

وختم الاتحاد الأوروبي موقفه، وقال: "موقف أوروبا واضح. لن نمنح هذا النموذج شرعيتنا أبداً. لا يملك أحدٌ الحق الأخلاقي في بيع ما هو مجرد أمانةٍ للأجيال القادمة. ونتيجةً لمناقشات اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن فيفا لن يفتح أبوابه أو بطولاته أمام الملكية الخاصة مجدداً. لا مجال للشك: سيعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الوطنية هذه الخطط بكل حزم. هناك لحظات تُقاس فيها المؤسسات لا بما تقبله، بل بما ترفض التنازل عنه. وهذه إحدى تلك اللحظات. بعض الأمور أهم من أن تُباع. كأس ​​العالم لكرة القدم ملكٌ لكرة القدم، وستظل كذلك. وطالما لأوروبا صوتٌ مسموع، فلن تُباع أبداً".