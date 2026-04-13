يويفا يُهدد إيطاليا بسبب الملاعب.. بطولة اليورو في خطر

- يواجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تهديدًا من "يويفا" بسحب حقوق استضافة يورو 2032 بسبب الإهمال في تطوير الملاعب، مما يعكس مشاكل إدارية كبيرة تعاني منها الكرة الإيطالية. - أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس "يويفا"، أن إيطاليا لم تحرز تقدمًا في تحسين البنية التحتية، مما يهدد بإلغاء استضافة البطولة إذا استمر الوضع الحالي. - تتطلع إيطاليا إلى انتفاضة كروية تشمل تعيين رئيس جديد للاتحاد الإيطالي لوضع خطة استراتيجية تعيد الأندية والمنتخب إلى المنافسة العالمية.

هدد الاتحاد الأوروبي "يويفا" لكرة القدم إيطاليا بسحب حقوق استضافة بطولة يورو 2032، في ظل الإهمال الكبير في ملف الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات البطولة الأوروبية، لتكون هذه الصفعة الثانية القوية لكرة القدم الإيطالية بعد الفشل في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، أن إيطاليا تسير في مسار غير سليم لاستضافة بطولة يورو 2032، وهدد بسحب حقوق استضافة البطولة الأوروبية، نظراً لعدم إحراز أي تقدم في تطوير الملاعب المُحددة لاستضافة البطولة، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الاثنين: "لا أرى أي تقدم في تغييرات وتحسينات البنية التحتية التي كان من المفترض أن تكون جاهزة، إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن تُقام البطولة في إيطاليا".

وتُعاني كرة القدم الإيطالية خلال السنوات الأخيرة من مشاكل إدارية كبيرة منعت تطوير كرة القدم، سواء على صعيد بطولة الدوري الإيطالي أو المنتخب الإيطالي، ما أثر على الكرة الإيطالية بشكل كبير، ونتج عن ذلك تراجع واضح، فالأندية الإيطالية عانت كثيراً في البطولات الأوروبية (دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي)، ليمتد الفشل الإداري الكبير إلى الفشل في التأهل إلى بطولة كأس العالم للمرة الثالثة توالياً بعد نسختي 2018 و2022.

وأشارت الصحيفة الإيطالية قبل أسبوع إلى أن انتفاضة كبيرة من المتوقع أن تشهدها كرة القدم الإيطالية، من أجل العودة بقوة على صعيد منافسة الأندية وعودة منتخب إيطاليا إلى بطولة كأس العالم من جديد، وستبدأ الخطة بتعيين رئيس جديد قوي للاتحاد الإيطالي، قادر على وضع خطة واستراتيجية يُبنى عليها من أجل العودة بقوة للنهوض بكرة القدم.