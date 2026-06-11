"يويفا" يُكافئ الحكم الصومالي عرتن بعد أن حرمته أميركا من المونديال

- منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الصومالي عمر عرتن شرف قيادة المباراة النهائية للسوبر الأوروبي 2026، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026 رغم حصوله على تأشيرة نظامية. - رفضت السلطات الأميركية دخول عرتن إلى أراضيها دون توضيح الأسباب، مما حال دون مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026، وأعادته إلى تركيا. - قضية عرتن ليست الأولى، حيث واجه نجم منتخب العراق أيمن حسين تحقيقًا طويلًا في مطار شيكاغو قبل السماح له بالدخول.

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هدية للحكم الصومالي، عمر عرتن (34 سنة)، الذي حُرم من قيادة المباريات في بطولة كأس العالم 2026، بسبب رفض الولايات المتحدة الأميركية دخوله إلى البلاد من دون توضيح الأسباب، رغم حصوله على تأشيرة دخول نظامية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه منح الحكم الصومالي، عمر عرتن (34 سنة)، شرف قيادة المباراة النهائية للسوبر الأوروبي التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنكليزي بطل الدوري الأوروبي. وذكر "يويفا" في بيان رسمي: "بعد مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر "يويفا" اليوم تعيين الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية 2026"، وهي المواجهة التي ستُقام يوم 12 أغسطس/آب المقبل في مدينة سالزبورغ النمساوية.

بعيدا عن الملاعب هل فقدت "فيفا" السيطرة على مونديال 2026 بعد قضية الحكم الصومالي؟

وكانت السلطات الأميركية قد رفضت دخول الحكم الصومالي إلى البلاد، رغم حصوله على تأشيرة نظامية، بعدما اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم ليساهم في إدارة مباريات من بطولة كأس العالم 2026. وذكر موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، يوم الاثنين الماضي، أن السلطات الأميركية منعت دخول عرتن إلى أراضيها وأعادته مرة أخرى إلى تركيا، المكان الذي غادر منه، من دون تقديم أي توضيح رسمي بشأن سبب قرار عدم إدخال أحد أفضل الحُكام في القارة الأفريقية، رغم امتلاكه تأشيرة نظامية، حتى يلتحق بالمعسكر الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وأشار الموقع الفرنسي أيضاً إلى أن قضية الحكم الصومالي لم تكن الأولى خلال الفترة الحالية، بعدما احتُجز نجم منتخب العراق أيمن حسين مدة سبع ساعات في مطار شيكاغو، وخضع لتحقيق طويل من قبل السلطات الأميركية قبل أن تسمح له في النهاية بالدخول إلى البلاد، بينما انتهت قضية الحكم الصومالي بإعادته إلى تركيا، دون الكشف عن الأسباب أو تقديم توضيح حول هذا القرار.