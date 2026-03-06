يويفا يُغرّم ريال مدريد بسبب التحية النازية في سانتياغو برنابيو

- فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات على ريال مدريد بسبب تحية نازية ظهرت في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ضد بنفيكا، حيث تم تحديد المشجع عبر كاميرات المراقبة وطرده قبل بدء المباراة. - تضمنت العقوبات إغلاقاً جزئياً لمدرج بسعة 500 مقعد مع تعليق التنفيذ لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 17 ألف دولار بسبب السلوك العنصري أو التمييزي. - شهدت مباراة الذهاب حادثة عنصرية مزعومة ضد فينيسيوس جونيور من لاعب بنفيكا، لكن اللاعب نفى الاتهامات.

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبة على نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب التحية النازية التي ظهرت في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وذلك خلال المواجهة التي جمعت النادي الملكي مع بنفيكا البرتغالي الملحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، الخميس الماضي، فإن أحد المشجعين الذي كان حاضراً في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، التقطته كاميرات المراقبة وهو يؤدي تحية النازية في حادثة جديدة من حوادث العنصرية التي تشهدها ملاعب كرة القدم، وخصوصاً في مواجهة الذهاب بين ريال مدريد وبنفيكا، عندما زعم البرازيلي فينيسيوس جونيور أنه تعرض لكلام عنصري من لاعب النادي البرتغالي جيانلوكا بريستياني خلال الشوط الثاني من المواجهة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الوكالة، فإن أفراد جهاز الأمن الخاص بالنادي تمكنوا من تحديد مكان المشجع الذي أدى تحية النازية خلال حضوره في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، وجرى التعرف إليه عبر كاميرات المراقبة، ثم اتُّخذ قرار سريع بطرده من مدرجات الملعب، وحدث ذلك قبل بداية المباراة، وبعدها تقرر فتح ملف تأديبي بحقه.

وفرضت الهيئة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على النادي الملكي إغلاقاً جزئياً لمدرج في ملعبه بسعة 500 مقعد، مع تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام تحت المراقبة، كما غُرّم النادي نحو 17 ألف دولار أميركي بسبب "السلوك العنصري أو التمييزي لمشجعيه" خلال إياب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا (التي انتهت بتأهل النادي الملكي بعد تفوقه 3-1 في مجموع المباراتين).

وكان ريال مدريد ذكر في بيان رسمي أنه طرد أحد مشجعيه بعدما أظهرت لقطات مصوّرة قيامه بأداء تحية نازية في المدرجات قبل انطلاق المباراة، وكانت مباراة الذهاب شهدت أيضاً حادثة عنصرية مزعومة استهدفت البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا، علماً أن لاعب الوسط نفى الاتهامات الموجهة إليه.