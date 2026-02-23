"يويفا" يوقف لاعب بنفيكا مؤقتاً بسبب قضية فينيسيوس.. والتحقيق مستمرّ

- أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللاعب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني مؤقتاً عن مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد بسبب اتهامات بالعنصرية تجاه فينيسيوس جونيور، وفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية. - التحقيقات جارية بعد تعيين مفتش أخلاقيات من "يويفا" للتحقق من مزاعم السلوك التمييزي، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لاحقاً. - توقفت مباراة الذهاب في لشبونة بعد تفعيل بروتوكول العنصرية، مما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة من شخصيات رياضية عالمية.

قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، إيقاف لاعب نادي بنفيكا البرتغالي الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني مؤقتاً بحرمانه من خوض مباراة فريقه أمام مُضيفه ريال مدريد، المقررة إقامتها مساء الأربعاء، على ملعب سانتياغو برينابيو، في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد اتهامه بالعنصرية من قبل لاعبي ريال مدريد خلال مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، مثل ما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللاعب الأرجنتيني موقوف بسبب "سلوك تمييزي"، حيث اتهمه بعض لاعبي ريال مدريد بتوجيه إهانات عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور. وبحسب التقارير، فقد دافع اللاعب عن نفسه موضحاً للاتحاد الأوروبي أنه لم يوجه عبارات عنصرية إلى اللاعب البرازيلي. وجاء في بيان "يويفا": "بعد تعيين مفتش أخلاقيات وانضباط تابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتحقيق في مزاعم السلوك التمييزي، قررت هيئة الرقابة والأخلاقيات والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم (الاثنين) إيقاف السيد جيانلوكا بريستياني مؤقتاً عن مباراة مسابقة الأندية القادمة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم". وسيُعلن "يويفا" لاحقاً عن النتائج النهائية للتحقيق الذي فُتح منذ أيام لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وكانت مباراة الذهاب في لشبونة قد توقفت عدة دقائق بعد تفعيل الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه البروتوكول ضد العنصرية وسط حالة من الفوضى بين لاعبي بنفيكا وريال مدريد، وقد اندلعت الأحداث مباشرة بعد احتفال فينيسيوس بهدفه، ليدخل في مناوشات مع اللاعب الأرجنتيني، وقد سيطر الغضب على البرازيلي الذي أكد للحكم أنّه تعرّض إلى إساءة عنصرية، غير أنّ بريستياني نفى ذلك لاحقاً، وقد أحدثت الواقعة جدلاً واسعاً وردات أفعال مختلفة من العديد من الشخصيات الرياضية في العالم، خاصة إثر تصريحات مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ظهر متحاملاً على لاعب فينيسيوس بسبب طريقة احتفاله بالهدف.