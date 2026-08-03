"يويفا" يهدد إنفانتينو بإجراءات قانونية ويطلب حفظ وثائق مشروع "فيفا"

- يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معارضته لمشروع إنشاء شركة لبيع أسهم البطولات، الذي اقترحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده. - أرسل "يويفا" رسالة سرية إلى "فيفا" تطالب بالحفاظ على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع، محذراً من تدمير أو حذف أي وثائق قد تشكل تدميراً للأدلة. - أكد "يويفا" أن المشروع يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة لكرة القدم، مشيراً إلى ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والأفراد المشاركين في المشروع.

يواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عمله في قضية المشروع، الذي سحبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، والمتعلق بإنشاء شركة تعمل على بيع أسهم من البطولات، التي تنظمها الهيئة الكروية، أبرزها كأس العالم.

وذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، الأحد، أن "يويفا" قام بتهديد السويسري جياني إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس "فيفا"، الذي حاول العمل على جعل الأعضاء في الهيئة الكروية (211 عضواً) يعملون على التصويت لصالح مشروع إنشاء شركة خاصة تكون مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص، وتكلف بإدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الخاصة بالهيئة الكروية بما في ذلك كأس العالم.

ووجه "يويفا" رسالة مباشرة وسرية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاء فيها: "يُطلب منكم اتخاذ خطوات فورية، من أجل تحديد موقع جميع المستندات والمعلومات المخزنة إلكترونياً والموصوفة في هذا الإشعار، والتي هي في حوزتكم أو تحت سيطرتكم أو تحت سيطرة "فيفا"، والحفاظ عليها. تسري هذه الالتزامات بغض النظر عن أي سياسة احتفاظ داخلية تطبقونها أنتم أو مؤسستكم، ولها الأولوية على أي سياسة معتادة لإتلاف أو حذف المستندات التي قد تُطبق في غير هذه الحالة".

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وأوضحت الرسالة: "يُعلمكم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسمياً بأن أي تدمير أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للوثائق ذات الصلة (يقصد المتعلقة بالمشروع) بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم على علم به، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم به، بأنه يجري النظر في الإجراءات، قد يشكل تدميراً للأدلة".

وختم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن "يويفا" أكد في رسالته السرية إلى "فيفا"، أن المشروع "يتعارض جوهرياً مع مبادئ الحوكمة الرشيدة لكرة القدم"، بالإضافة إلى قائمة مفصلة بأنواع المعلومات، التي يجب الاحتفاظ بها، والأفراد الذين يعتقد أنهم قاموا بـ"المشاركة ولهم أدوار لأجل هذا المشروع، ومن المرجح أنهم يحتفظون بوثائق ذات صلة".