- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يعبر عن استيائه من خطط جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تجارية مرتبطة بالفيفا، مشددًا على أن كرة القدم ليست سلعة للبيع، ومؤكدًا على أهمية الشفافية في إدارة الرياضة. - إنفانتينو يجري محادثات مع مستثمرين لإنشاء شركة تجارية قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، مع احتفاظ الفيفا بالسيطرة وإدخال مساهم أقلية بنسبة 20%، مما قد يدر أرباحًا كبيرة للاتحاد الدولي. - المبادرة تثير جدلاً بسبب ارتباطها المحتمل بإدارة ترامب، حيث يُعتبر صندوق "ثرايف إيترنال" الأوفر حظًا ليصبح شريكًا للفيفا، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والعلاقات السياسية.

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً، اليوم الثلاثاء، رداً على انتشار تقارير تفيد بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، يُجري محادثات مع مستثمرين مقربين من إدارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، لمناقشة إنشاء وبيع أسهم في شركة تجارية مرتبطة بالفيفا. وقد تُدرّ هذه الصفقة أرباحاً طائلة للاتحاد الدولي. وبعد مقالات نُشرت يوم الثلاثاء في وسائل إعلام مختلفة، أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استياءً شديداً من فكرة إنشاء "الفيفا" شركة تجارية، في صراع علني مع جياني إنفانتينو، ما يؤكده الخطاب القوي الصادر عن المنظمة الأوروبية.

وجاء في نص بيان "يويفا" الذي نشره على حساباته المختلفة: "هذا يتجاوز خطاً أحمر لا ينبغي للهيئات الإدارية لكرة القدم تجاوزه. يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الوضع على محمل الجد، وكذلك جميع الاتحادات الوطنية لكرة القدم، بالإضافة إلى جميع الأطراف المعنية: الدوريات، والأندية، واللاعبين، والجماهير، والحكومات، وكل من يهتم بمستقبل هذه الرياضة". وأضاف بيان "يويفا": "إن جوهر كرة القدم وإدارتها ليسا سلعة تُباع وتُشترى، لا سيما في ظل غياب الشفافية التامة بشأن المستفيدين الماليين. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق الفيفا بيعها".

من جهته، ذكر موقع راديو "أر إم سي" الفرنسي، أنه مع انتهاء كأس العالم 2026، يُناقش إنفانتينو بالفعل موضوعاً ساخناً، ووفقاً لتقارير من عدة وسائل إعلام دولية، بما في ذلك (فاينانشال تايمز وذا تايمز)، التي أكدها لاحقاً بيان من "الفيفا" نفسه، فإن رئيس المنظمة العالمية، يجري مناقشات مع العديد من المستثمرين المحتملين بشأن اتفاقية رئيسية بين الهيئة الكروية وشركات من القطاع المالي. وبالتعاون مع "جي بي مورغان"، يُقال إن إنفانتينو يُعدّ لإنشاء شركة تجارية مرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبينما تعمل "الفيفا" حالياً بوصفها منظمة غير ربحية، فإن المشروع الجديد قد يكون مربحاً للغاية. ووفقاً لتقارير صحافية، ستُقدّر قيمة هذه الشركة التجارية بنحو 20 مليار دولار (حوالي 17.5 مليار يورو)، وسيحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بالسيطرة على هذه الشركة، لكن المنظمة التي يرأسها جياني إنفانتينو ترغب في إدخال مساهم أقلية بحصة 20%، وبحسب التقييم الحالي، سيُعادل هذا ضخًاً لحوالي أربعة مليارات دولار (3.5 مليارات يورو).

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وتابع الموقع الفرنسي: "بينما يُوزّع الاتحاد الدولي لكرة القدم حالياً ما يقارب مليوني دولار سنوياً (1.76 مليون يورو) على كل اتحاد وطني، فإنه يستطيع زيادة تمويله للمنظمات الأعضاء بفضل هذا المصدر الجديد للدخل". وفي أعقاب الكشف عن رسالة أرسلها عضو ديمقراطي في الكونغرس إلى جياني إنفانتينو يطلب فيها توضيحاً لعلاقته بدونالد ترامب، من المرجح أن تُثير هذه المبادرة الأخيرة من رئيس "الفيفا" مزيداً من الجدل، فبحسب معلومات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز، يُعدّ صندوق الاستثمار "ثرايف إيترنال" الأوفر حظاً ليصبح شريكاً لـ"الفيفا" في حال إنشاء شركة تجارية وفتح رأس مالها أمام المستثمرين من القطاع الخاص. والجدير بالذكر أن مالك الشركة، جوشوا كوشنر، هو الشقيق الأصغر لجارد كوشنر، صهر دونالد ترامب ومستشاره السابق في البيت الأبيض.