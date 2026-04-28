- تواجه كرة القدم الإيطالية أزمة تنظيمية حادة قد تؤثر على مستوى القارة، وسط تحذيرات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن مستقبل الاتحاد الإيطالي بعد استقالة رئيسه غابرييلي غرافينا. - يرفض يويفا بشدة تعيين مفوض خارجي لإدارة الاتحاد الإيطالي، محذراً من أن التدخل السياسي قد يهدد حق إيطاليا في استضافة يورو 2032 ويعرض الأندية للإقصاء من المسابقات الأوروبية. - دعا إيزيو ماريا سيمونيلي إلى التريث وانتظار نتائج التحقيقات في ملف التحكيم قبل اتخاذ قرارات، لتجنب تصعيد الأزمة.

تتجه كرة القدم الإيطالية نحو أزمة تنظيمية حساسة، قد تكون لها تداعيات على مستوى القارة، في ظل تحذيرات صريحة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بشأن مستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وبحسب صحيفة كورييري ديللو سبورت، اليوم الثلاثاء، فإن يويفا يرفض بشدة فكرة تعيين مفوض خارجي لإدارة الاتحاد الإيطالي، وهي خطوة طُرحت من وزارة الرياضة الإيطالية بقيادة أندريا أبودي، بعد الأزمة الأخيرة التي طاولت المنظومة التحكيمية، واستقالة رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا، عقب فشل المنتخب الإيطالي في الوصول إلى كأس العالم 2026.

وتشير المعطيات إلى أن أي تدخل سياسي مباشر في إدارة الاتحاد قد يضع إيطاليا أمام عواقب رياضية خطيرة، من بينها تهديد حقها في استضافة بطولة يورو 2032، التي من المقرّر أن تنظمها بالشراكة مع تركيا، إضافة إلى احتمال تعرض الأندية الإيطالية لإجراءات قد تصل إلى الاستبعاد من المسابقات الأوروبية.

ويشدد يويفا على ضرورة الحفاظ على استقلالية الاتحادات الوطنية، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة من خارج المنظومة الكروية، وهو ما يجعل سيناريو تعيين مفوض أمراً مرفوضاً أوروبياً. ووفقاً للتقارير، فإن هذا المقترح حظي بنقاشات بين مسؤول رابطة الدوري الإيطالي، إيزيو ماريا سيمونيلي، مع رئيس يويفا، ألكسندر تشيفرين، في محاولة لتوضيح مخاطر المرحلة الحالية وتجنّب التصعيد.

وفي الوقت نفسه، دعا سيمونيلي إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة بشأن التحقيقات الجارية في ملف التحكيم، مؤكداً أنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ أي قرارات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على كرة القدم الإيطالية لتجاوز واحدة من أكثر فتراتها حساسية تنظيمياً.