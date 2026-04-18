يويفا يفتح تحقيقاً بعد إصابة مصورين في ملعب بايرن بسبب الجمهور

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقاً رسمياً بعد إصابة مصورين في ملعب "أليانز أرينا" الخاص بنادي بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد نهاية المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السبت، فإنّ عدداً من المصورين أُصيبوا إثر اقتحام مشجعي نادي بايرن ميونخ الألماني لأرضية الملعب بعد نهاية المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني، إذ قفزوا من فوق الحواجز الفاصلة بين المدرجات وأرض الملعب خلال الاحتفال بتأهل النادي البافاري إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على النادي الملكي (4-3) في مواجهة الإياب و(6-4) في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.

وخلال الاحتفالات، تسلق مشجعو بايرن ميونخ الألماني الحواجز ودخلوا منطقة محظورة مخصصة للمصورين الموجودين على أطراف الملعب، ودهست مجموعة من المشجعين مصورين صحافيين في المساحة الواقعة بين المدرجات ولوحات الإعلانات، ليتعرض أحد المصورين لجرح في الرأس، في حين احتاج مصور آخر إلى عناية طبية بسبب إصابات في الظهر والكتف.

وأكد "يويفا" فتحه تحقيقاً رسمياً في القضية لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء ما حصل، رغم أن النادي البافاري اعتذر، وكذلك رابطة مشجعي نادي بايرن التي قدمت اعتذاراً أيضاً بعد الحادثة، وسيُحقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عرقلة الممرات العامة ورمي مقذوفات واضطرابات جماهيرية، إضافة إلى عرض رسالة غير لائقة لحدث رياضي عبر رفع لافتة معادية في المدرجات.

ولم تتضح طبيعة العقوبة التي قد يفرضها "يويفا" على بايرن، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سبق وأن فرض عقوبة إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب "أليانز أرينا" بسبب الاستخدام المتكرر للألعاب النارية، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي في قوانين البطولات الأوروبية، ولكن في مثل هذه الحالات قد تصل العقوبة كحد أقصى إلى فرض غرامة مالية كبيرة أو إغلاق جزئي للمدرج الذي تسبب بإصابة المصوّرين.