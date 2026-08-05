"يويفا" يعتمد تعديلات على نظام العقوبات في مسابقات الأندية

- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن تعديلات جديدة في نظام عقوبات اللاعبين، تشمل استبعاد اللاعب بعد تراكم أربع بطاقات صفراء بدلاً من ثلاث، مع إيقاف إضافي بعد كل بطاقتين إضافيتين، بدءًا من موسم 2026-2027. - التعديلات تهدف إلى تحسين نظام العقوبات في مسابقات الأندية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مع التركيز على البطاقات التي لا تؤدي إلى الطرد. - "يويفا" ألغى سابقًا قاعدة الهدف خارج الملعب، مما زاد من تنافسية المباريات، ولا يعتزم تطبيق تعديلات كأس العالم الأخيرة مثل طرد اللاعب لتغطية الفم.

أدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعديلات جديدة على نظام عقوبات اللاعبين في مسابقات الأندية التي ينظمها، اعتباراً من موسم 2026-2027. وتشمل التعديلات آلية الاستبعاد بعد تراكم عدد معين من الإنذارات، وقد أبلغ "يويفا" الاتحادات الأعضاء بالتغييرات الجديدة، تمهيداً لتطبيقها مع انطلاق الموسم المقبل.

وكشف موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، الثلاثاء، عن تعديلات جديدة على نظام الإيقافات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية موسم 2026-2027. وبموجب القواعد الجديدة، سيُوقَف اللاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني مباراة واحدة بعد حصوله على أربع بطاقات صفراء، بدلاً من ثلاث كما كان معمولاً به سابقاً. كما ينص النظام الجديد على إيقاف إضافي بعد كل بطاقتين صفراوين جديدتين، ما يعني أن الإيقاف سيتكرر عند الوصول إلى البطاقات السادسة والثامنة والعاشرة، وهكذا. ويُحتسب ذلك فقط للبطاقات التي لا تؤدي إلى الطرد، أي عندما لا يحصل اللاعب على إنذارين في المباراة نفسها.

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ويعتمد "يويفا" سنوياً مجموعة من التعديلات القانونية على مسابقاته المختلفة للأندية، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، ومن بين أهم التعديلات التي أدخلها في المواسم الأخيرة، إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب، الذي كان يُحتسب هدفين في حال التعادل، وهو قرار ساهم في جعل المباريات أكثر تنافساً، حيث تخلت الأندية عن الخطط الدفاعية. وفي الأثناء، لا يعتزم "يويفا" تطبيق معظم التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي وطبقها في كأس العالم الأخيرة، وخاصة منها طرد اللاعب، في حال تغطية الفم أثناء الحديث.