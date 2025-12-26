يويفا يشدد على مكافحة المنشطات: قواعد جديدة تطبّق في 2026

- يُشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مكافحة المنشطات، مُرسلاً تحديثات للاتحادات حول التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، وفقاً لقائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. - تتطلب الإجراءات الجديدة تقديم طلبات مسبقة لاستخدام المواد المحظورة لأسباب علاجية، مع ضرورة إرفاق ملف طبي كامل، باستثناء حالات الطوارئ. - تُعتبر التراخيص ضرورية خلال فحوصات مكافحة المنشطات في مسابقات "يويفا"، لضمان الالتزام التام، مع تأكيد الأطباء واللاعبين على استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

يُشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مكافحة المنشطات من خلال توجيه مراسلات رسمية لجميع الاتحادات، يوضح فيها التعديلات على قانون مكافحة المنشطات العالمي، بعد أن نشرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المواد والأساليب المحظورة لعام 2026، وتشمل هذه القائمة جميع المواد والأساليب الممنوعة داخل المنافسات وخارجها، بالإضافة إلى المواد المحظورة في بعض الرياضات المحددة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الجمعة، بأنّ "يويفا" أرسل إشعاراً رسمياً لجميع الاتحادات لإحاطتها بأنّ التحديثات ستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول يناير/ كانون الثاني 2026، كما تحدد هذه الإجراءات الطريقة التي يتعين على اللاعبين اتباعها في أي بطولة من بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر، أو خلال المباريات الودية الدولية، عند الحاجة لاستخدام مادة أو وسيلة محظورة لأسباب علاجية استثنائية.

وأضافت الصحيفة أن كل هذه الحالات تتطلب تقديم طلب مسبق للحصول على إذن من "يويفا" عبر نموذج رقمي خاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتُعالَج جميع الطلبات وفقاً للمعايير الدولية للإعفاءات العلاجية التي تحددها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ويجب إرفاق الطلب بملف طبي كامل يتضمن الأدلة الطبية وموافقة خطية من اللاعب والطبيب المعالج، وتُستثنى من ذلك حالات الطوارئ أو العلاج العاجل، إذ يُسمح بالإجراءات الطبية الضرورية قبل الحصول على الموافقة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنّ على الأطباء، بالتعاون مع اللاعب، التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل استخدام أي مادة أو وسيلة محظورة، وفي حال عدم استكمال المعلومات، تُعاد الطلبات لاستكمال البيانات، ما يؤخر منح الإذن. وتُعد هذه التراخيص حيوية خلال فحوصات مكافحة المنشطات في جميع مسابقات "يويفا"، سواء بعد مباريات الأندية أو المباريات الودية للمنتخبات، وأيضاً خلال الزيارات التفتيشية المفاجئة لفرق الرقابة إلى جميع الأندية، لضمان الالتزام التام بلوائح المنشطات.