"يويفا" يدرس خيار مقاطعة كأس العالم 2030 بعد قرار إنفانتينو

سيعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اجتماعاً طارئاً مع أعضائه هذا الأسبوع، عقب إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو عن خطة لبيع جزء من "الفيفا" عبر شركة تجارية. ويرغب الاتحاد القاري والاتحادات الأعضاء فيه إلى تبني موقف موحد رداً على مبادرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. فبعد إعلان إنفانتينو عن خطة إنشاء شركة تجارية لـ"الفيفا" ثم بيعها، ردّ الاتحاد القاري بقوة يوم الثلاثاء أولاً ببيان لاذع يدين مبادرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ثم بعزمه على تنظيم مقاومة موحدة.

وستجتمع الدول الأوروبية بشكل عاجل هذا الأسبوع عبر تقنية الفيديو، وفق ما أكده موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، الثلاثاء. ويهدف هذا الاجتماع إلى تبني موقف موحد من مختلف الاتحادات الوطنية بشأن "بيع كأس العالم"، كما يُطلق عليه البعض في وسائل الإعلام. ولم يُبلغ "الفيفا" قادة الاتحادات الأوروبية بقراره. وأكد "الفيفا" أن هذا مشروع ضخم، يُمثل نقلة نوعية في الاقتصاد، ولا يمكن تنفيذه دون دعم الاتحادات الأعضاء، ولضمان دعمهم، لا سيما من الأعضاء ذوي الدخل المحدود، يعتزم جياني إنفانتينو التبرع بجزء من الأموال التي يجري جمعها لجمعيات خيرية "تطوعية"، بل ووعدهم رئيس "الفيفا" بشيك لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار (17.55 مليون يورو) حسب مصادر الموقع الفرنسي، لكن معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" علمت بنية "الفيفا" بيع نفسه لأعلى مزايد من خلال الصحافة، عبر تقارير نشرتها صحيفتا التايمز والفاينانشال تايمز.

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وقد أثار هذا الاكتشاف غضب العديد من رؤساء الاتحادات داخل الهيئة القارية، لدرجة أن بعض الدول الأوروبية، وفقاً لشبكة سكاي سبورتس، تفكر في مقاطعة كأس العالم القادمة. وهو تهديد لا يزال غامضاً قبل أربع سنوات من انطلاق كأس العالم 2030. وإلى جانب خطة إنشاء شركة تابعة لإدارة الأنشطة التجارية للفيفا، تسعى المنظمة التي يرأسها إنفانتينو إلى طرح حوالي 20% من رأسمالها للمستثمرين من القطاع الخاص. وستُعهد عملية جمع التمويل هذه، بالإضافة إلى انضمام شريك ثانوي، إلى صندوق الاستثمار "ثرايف كابيتال"، بقيادة جوشوا كوشنر، شقيق صهر دونالد ترامب ونجل سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا. ويأمل "الفيفا"، الذي يمتلك شركة تجارية تُقدّر قيمتها بـ20 مليار دولار، في استرداد ما يقارب 4.2 مليارات دولار من خلال بيع بعض أصوله.