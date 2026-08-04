"يويفا" يترك إنفانتينو في منصبه.. ويؤجل معركة الإطاحة إلى الانتخابات

- لا يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عزل رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، رغم الجدل حول مشروعه لإنشاء ذراع تجارية وفتح جزء من رأسمالها للمستثمرين. - لم تتطرق مناقشات "يويفا" الأخيرة إلى إمكانية العزل أو حجب الثقة، رغم وجود آلية لذلك، مع إعلان بعض الاتحادات الأوروبية عدم دعمها لإنفانتينو في الانتخابات المقبلة. - المادة 25 من نظام "فيفا" تتيح عقد مؤتمر استثنائي لاقتراح حجب الثقة، لكن الاتحاد الفرنسي لم يُبدِ رغبة في ذلك، رغم اقتراب انتخابات 2027.

لا يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القيام بإجراءات لعزل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، على الرغم من الجدل الكبير الذي شهدته كرة القدم العالمية في الأيام الماضية، والحملة التي قادها "يويفا" ضد مشروع إنفانتينو بإنشاء ذراع تجارية تابعة للاتحاد، وفتْح جزء من رأسمالها أمام مستثمرين من القطاع الخاص.

ووفقًا لمعلومات خاصة كشفتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية، الثلاثاء، فإن المناقشات التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مؤخراً، بشأن المشروع المالي الذي تبنّاه رئيس "فيفا"، لم تتطرق إلى إمكانية العزل، ولم يُذكر فيها أي اقتراح بحجب الثقة، رغم وجود آلية تساعد على القيام بهذه الخطوة، رغم إعلان بعض الاتحادات الأوروبية، أنها لا تنوي دعم السويسري في الانتخابات المقبلة.

وتنص المادة 25 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، على إمكانية عقد مؤتمر استثنائي إذا طلب ذلك 20% من الاتحادات الأعضاء. وقد يُمهِّد هذا الإجراء الطريق لاقتراح حجب الثقة عن الرئيس، خاصةً وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يمتلك 26% من المقاعد. وحتى ينجح هذا الاقتراح، سيتطلب أغلبية بسيطة من الأصوات المدلى بها، أي أكثر من 50% من الأصوات.

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وبحسب مصادر الصحيفة الفرنسية، فإن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يُبدِ في الوقت الراهن، رغبةً في تقديم مثل هذا الطلب، على عكس الاتحادات الأعضاء الأخرى في الهيئة الإدارية للاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، لا يزال إنفانتينو أكثر عرضةً للخطر من أي وقت مضى، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بالرباط، في مارس/آذار 2027، لاختيار الرئيس القادم للاتحاد الدولي. وباستثناء أي حدث غير متوقع، كاستقالته مثلاً، فإن حسم مسألة خلافته ستتم عبر صناديق الاقتراع، وفق ما أكدته الصحيفة.