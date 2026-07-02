يويفا يتحدى فيفا: لا للبطاقة الحمراء بسبب تغطية الفم

- رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تطبيق قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المشادات، مفضلاً تقييم كل حالة على حدة ومنح بطاقة صفراء عند الضرورة. - أثار القرار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض افتراضاً للإدانة، مع مخاوف من استغلاله لطرد لاعبين دون إساءة حقيقية، مما أدى إلى التباس في تطبيقه. - سيعتمد "يويفا" على مراجعة تقنية الفيديو (فار) لتصحيح قرارات الركنيات الخاطئة، لكنه لن يطرد اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرارات تحكيمية.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أنه لن يلجأ إلى إشهار البطاقة الحمراء بحق اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المشادات مع المنافسين والخصوم ضمن مسابقاته القارية، متحدياً بذلك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الساري خلال مونديال 2026. ولن يستخدم "يويفا" هذا التعديل القانوني في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، رغم إتاحته للجهات المنظمة للمسابقات، بحسب ما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية. واكتسبت قضية تغطية الفم اهتماماً واسعاً في فبراير/شباط الماضي، عندما رفع جناح بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني قميصه ليغطي فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

واتُهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية، وأوقف بصورة مؤقتة لمباراة واحدة. وبعد تحقيق أجراه "يويفا"، أُدين اللاعب بسلوك معاد، وعوقب بالإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ. وكان تعديل القانون الذي يتيح الطرد الأحمر في مثل هذه الحالات فكرة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، الذي أراد إجراءً يملك "أثراً رادعاً" في كأس العالم، قبل أن يصادق عليه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) في إبريل/نيسان الماضي.

وكان الباراغواياني ميغيل ألميرون أول لاعب يُطرد بسبب ذلك خلال مباراة منتخب بلاده أمام تركيا في دور المجموعات من كأس العالم، ثم تبعه مدافع أرسنال والإكوادور بييرو هينكابي، الذي نال بطاقة حمراء خلال خروج منتخب بلاده من دور الـ32 أمام المكسيك، إحدى الدول المضيفة. وجاء طرد اللاعبين بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد (فار). ورغم أن واقعة بريستياني حدثت في أبرز بطولات "يويفا"، فقد قرر الاتحاد القاري عدم تفعيل خيار إنفانتينو. وأوضح، بحسب "بي بي سي سبورت"، أن على الحكام تقييم كل حالة على حدة، والنظر في منح بطاقة صفراء عندما تكون تغطية الفم "محاولة لإخفاء التواصل باعتبارها فعلاً من أفعال السلوك غير الرياضي". وأضاف "يويفا" أن ذلك لا يمنع فتح أي تحقيق أو إجراءات تأديبية لاحقة مرتبطة بهذا السلوك.

وأثار التعديل جدلاً واسعاً، إذ رأى منتقدوه أنه يقوم على افتراض الإدانة بدلاً من البراءة، كما أُثيرت مخاوف من استغلاله للحصول على طرد لاعب منافس حتى من دون صدور أي إساءة منه، كما تسبب في بعض الالتباس، بعدما لم يُطرد الإنكليزي جود بيلينغهام عندما غطى فمه أثناء حديثه مع الغاني جوردان أيو في مباراة المنتخبين ضمن دور المجموعات. وفي المقابل، سيعتمد "يويفا" خيار مراجعة "فار" لقرارات الركنيات الخاطئة، بعد تحويل 22 ركنية حتى الآن في كأس العالم إلى ركلات مرمى، لكنه لن يطرد اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، وهو تعديل آخر يُترك تطبيقه لتقدير الجهة المنظمة للبطولة.