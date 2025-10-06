يويفا يؤكد معارضته نقل مباريات الدوري المحلي ويستثني مواجهتين

- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موقفه الرافض لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج الدولة المضيفة، مع استثناء مباراتين فقط، بعد مشاورات مع الأطراف المعنية. - أظهرت المشاورات معارضة واسعة من الجماهير والأندية والمؤسسات الأوروبية لنقل المباريات، لكن يويفا وافق استثنائياً على مباراتي برشلونة ضد فياريال في ميامي وميلان ضد كومو في أستراليا. - يويفا يشارك في وضع قواعد واضحة مع فيفا لحماية سلامة الدوريات المحلية، مؤكداً أن المباريات يجب أن تُلعب محلياً للحفاظ على نزاهة المنافسات.

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الاثنين، موقفه الراسخ ضد إقامة مباريات الدوري المحلي خارج الدولة المضيفة، مع استثناء مواجهتين من هذا القرار. وجاء هذا بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" في تيرانا الشهر الماضي، حيث أجرى الاتحاد مشاورات إضافية مع الأطراف المعنية لتقييم تأثير نقل المباريات، بعد تلقيه طلبات من الاتحادين الإسباني والإيطالي لكرة القدم.

وبحسب بيان يويفا، فقد أظهرت المشاورات أن هناك معارضة واسعة من الجماهير، والدوريات الأخرى، والأندية، واللاعبين، والمؤسسات الأوروبية لمفهوم نقل مباريات الدوري المحلي إلى الخارج. ومع ذلك، وبسبب غياب وضوح كافٍ في الإطار التنظيمي الحالي لـ"فيفا"، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بموافقة استثنائية، السماح بمباراتين (برشلونة مع فياريال في ميامي، وميلان ضد كومو في أستراليا).

وأوضح يويفا أنه سيشارك بفاعلية في الأعمال التي يقودها "فيفا"، لضمان وضع قواعد واضحة تحمي سلامة الدوريات المحلية وروابط الأندية، مع جماهيرها ومجتمعاتها المحلية. وأشار رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفيرين إلى أن "المباريات يجب أن تُلعب على الأراضي المحلية، وأي شيء آخر يحرم الجماهير الوفية ويؤثر على نزاهة المنافسات". وأضاف: "رغم أسفنا للموافقة على هاتين المباراتين، فإن القرار استثنائي ولن يُنظر إليه بوصفه سابقة. التزامنا واضح: حماية نزاهة الدوريات المحلية وضمان أن تبقى كرة القدم متجذرة في بيئتها الأصلية".

وتضم المباراتان المعنيتان مباراة فريقي برشلونة أمام فياريال بدوري الدرجة الأولى الإسباني، وستقام في ميامي أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومباراة ميلان ضد كومو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، والتي ستقام في بيرث بأستراليا في أوائل فبراير/شباط القادم. واختار ميلان إقامة المباراة، التي كانت مقررة على ملعب سان سيرو خارج إيطاليا، إذ تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقرر في السادس من فبراير.