يويفا يؤكد فتحه تحقيقاً بحادثة العنصرية مع فينيسيوس وبنفيكا يرفض

- شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا حادثة عنصرية مزعومة من فينيسيوس جونيور، حيث أوقف الحكم المباراة بعد تسجيله هدفًا، واشتكى من توجيه لفظ عنصري له من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني. - تصاعدت الأحداث مع مشاحنات بين الطاقم الفني للفريقين، وتدخل المدربين جوزيه مورينيو وألبارو أربيلوا، قبل استئناف المباراة بعد توقفها. - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فتح تحقيق رسمي في الحادثة، بينما رفض نادي بنفيكا الاتهامات، مؤكدًا عدم سماع لاعبي ريال مدريد لأي إهانات.

تواصلت ردات الفعل على حادثة العنصرية التي زعم النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 سنة)، أنه تعرض لها في مواجهة فريقه ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، وذلك بعدما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بياناً رسمياً حول الحادثة، في وقت رفض النادي البرتغالي كل الاتهامات.

وشهدت مواجهة ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي، أمس الثلاثاء، حادثة عنصرية بحسب ما ذكره فينيسيوس لحكم المواجهة، الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، الذي أوقف المواجهة وفعّل البروتوكول الخاص بالعنصرية بعد الهدف الذي سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور. وتسبب احتفال الدولي البرازيلي بالهدف الذي سجله في الدقيقة 50 من اللقاء الذي احتضنه ملعب النور في لشبونة، في استفزاز الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني الذي دخل معه في صدام قوي، فأنذر الحكم اللاعب البرازيلي، في الوقت الذي اشتكى فيه فينيسيوس من أن اللاعب الأرجنتيني وجّه له لفظاً عنصرياً.

وتصاعدت وتيرة الأحداث بعد دخول أعضاء الطاقم الفني من الجانبين في مشاحنات، في وقت تداخل البرتغالي جوزيه مورينيو وألبارو أربيلوا، مدربا الفريقين، في الصورة مع ارتباك المشهد، ليستأنف الحكم المباراة بعد دقائق من توقفها مع تقدم الميرينغي في المواجهة بهذا الهدف الذي سجله النجم البرازيلي في الشوط الثاني من المباراة.

وفي هذا الإطار، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الأربعاء، ذاكراً: "التقارير الرسمية القادمة من المباريات التي لُعبت أمس الثلاثاء تُراجع حالياً، وبالنظر للأحداث الحساسة والمهمة، سنفتح تحقيقاً رسمياً لمعرفة إن كانت ستؤدي إلى عقوبات انضباطية، وسيُعلن عنها رسمياً عبر موقع يويفا. ليست لدينا أي معلومات إضافية تُذكر في هذه المرحلة".

في المقابل، رفض نادي بنفيكا البرتغالي الاتهامات بالعنصرية للاعبه الأرجنتيني، جيانلوكا بريستياني، وفي رسالة نُشرت على الحساب الرسمي للنادي البرتغالي بعد ساعات من المباراة، مدعومة بمقطع فيديو للحظة التي قال فيها فينيسيوس إنه تعرض لتلك الإهانات من بريستياني، أكد بنفيكا: "كما توضح الصور، ونظراً للمسافة، لم يكن بإمكان لاعبي ريال مدريد سماع ما يزعمون أنهم سمعوه". وفي رسالة سابقة، نشر النادي البرتغالي صورة للاعب الأرجنتيني مصحوبة بعبارة: "معاً، إلى جانبك".