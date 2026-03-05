"يويفا" لم يتخذ قراراً بخصوص الفيناليسما.. والحسم الأسبوع المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص مواجهة الفيناليسما التي تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل كأس العالم منتخب الأرجنتين، والتي من المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 مارس/آذار الحالي.

ويُتابع "يويفا" الوضع الحالي في الشرق الأوسط، بعد الحرب التي شنّتها أميركا وإسرائيل على إيران، منذ يوم السبت الماضي، بالتالي لم يُحسم أي قرار بخصوص إقامة مواجهة الفيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر التي تتعرض لاعتداءات من طهران في الوقت عينه منذ بداية الحرب، مما يُهدد إقامة أي مباراة كرة قدم وأي نشاط رياضي آخر، خصوصاً أن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن إيقاف كلّ بطولات كرة القدم محلياً دون تناول موضوع مواجهة الفيناليسما.

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، فإن الاتحاد بحث مع المنظمين القطريين الوضع الحالي في البلاد، وليس هناك أي تفاصيل حول إمكانية تأجيل المواجهة أو إلغائها في الوقت الحالي، وأكد "يويفا" في البيان الرسمي: "نحن على دراية بالشكوك المحيطة بمباراة لا فيناليسيما، نظراً للوضع في المنطقة. في الوقت الحالي، ليس هناك أي خطط للبحث عن ملاعب بديلة".

وتزال اتحادات أوروبا "يويفا"، وأميركا الجنوبية "الكونميبول"، والدولي لكرة القدم "فيفا"، على تواصل مع السلطات القطرية للتوصل إلى قرار نهائي، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الأوروبي قراره الأسبوع المقبل بخصوص المباراة بشكل رسمي، وإلى جانب المباراة الرسمية، من المقرر إقامة عدة مباريات ودية في البلد الخليجي، منها مباراة قطر والأرجنتين في 31 مارس/آذار، ومباراة إسبانيا ومصر في اليوم السابق.