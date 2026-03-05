"يويفا" لم يتخذ قراراً بخصوص الفيناليسما.. والحسم الأسبوع المقبل

كرة عالمية
الدوحة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 مارس 2026
ملعب لوسيل في نهائي بطولة كأس العرب 2025، 18 ديسمبر 2025 (Getty)
ملعب لوسيل في نهائي بطولة كأس العالم 2022، 18 ديسمبر 2022 (Getty)
+ الخط -

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص مواجهة الفيناليسما التي تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا وبطل كأس العالم منتخب الأرجنتين، والتي من المقرر أن يستضيفها استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 مارس/آذار الحالي.

ويُتابع "يويفا" الوضع الحالي في الشرق الأوسط، بعد الحرب التي شنّتها أميركا وإسرائيل على إيران، منذ يوم السبت الماضي، بالتالي لم يُحسم أي قرار بخصوص إقامة مواجهة الفيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين في قطر التي تتعرض لاعتداءات من طهران في الوقت عينه منذ بداية الحرب، مما يُهدد إقامة أي مباراة كرة قدم وأي نشاط رياضي آخر، خصوصاً أن الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن إيقاف كلّ بطولات كرة القدم محلياً دون تناول موضوع مواجهة الفيناليسما.

الفيناليسما بين إيطاليا والأرجنتين في ويمبلي،1 يونيو 2022 (خوسيه بريتون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

الفيناليسما تواجه مصيراً غامضاً والمغرب مرشحة لتنظيم المباراة

ووفقاً للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، فإن الاتحاد بحث مع المنظمين القطريين الوضع الحالي في البلاد، وليس هناك أي تفاصيل حول إمكانية تأجيل المواجهة أو إلغائها في الوقت الحالي، وأكد "يويفا" في البيان الرسمي: "نحن على دراية بالشكوك المحيطة بمباراة لا فيناليسيما، نظراً للوضع في المنطقة. في الوقت الحالي، ليس هناك أي خطط للبحث عن ملاعب بديلة".

وتزال اتحادات أوروبا "يويفا"، وأميركا الجنوبية "الكونميبول"، والدولي لكرة القدم "فيفا"، على تواصل مع السلطات القطرية للتوصل إلى قرار نهائي، ومن المتوقع أن يحسم الاتحاد الأوروبي قراره الأسبوع المقبل بخصوص المباراة بشكل رسمي، وإلى جانب المباراة الرسمية، من المقرر إقامة عدة مباريات ودية في البلد الخليجي، منها مباراة قطر والأرجنتين في 31 مارس/آذار، ومباراة إسبانيا ومصر في اليوم السابق.

دلالات
المزيد في رياضة
بونو خلال مواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية، 18 يونيو 2025 (هوغو ريفيرا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

بونو وحُلمه مع نادٍ أرجنتيني.. هل يتحقق بعد مونديال 2026؟

من مواجهة سيتي ثاندر ونيويورك نيكس على ملعب ماديسون سكوير غاردن، 4 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: ثاندر يُعزّز صدارته بفوز رابع توالياً على نيكس

من مواجهة المغرب ونيجيريا في "كان" السيدات، 26 يوليو 2025 (عبد المجيد بزيوات/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

جنوب أفريقيا تسعى لتنظيم "كان" السيدات بدلاً من المغرب