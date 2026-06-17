"يويفا" لا يعتزم إيقاف اللعب لشرب الماء في مسابقاته

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورابطة الدوري الفرنسي لا يخططان لتطبيق فترات توقف لشرب الماء في المسابقات، إلا في حالات ارتفاع درجات الحرارة الشديدة. - كأس العالم 2026 ستشهد تطبيق فترات توقف لشرب الماء لمدة ثلاث دقائق، مما أثار انتقادات من لاعبين ومدربين، مثل يورغن كلوب، الذي يرى أن هذه الفترات تُستغل للإعلانات التجارية. - بعض المدربين، مثل ديديه ديشان، يعتبرون أن فترات التوقف تؤثر سلباً على مستوى اللعب وأداء اللاعبين.

أفادت مجلة ليكيب الفرنسية، بأنّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لا يعتزم تطبيق التوقف من أجل شرب الماء في المسابقات التي ينظمها. وشهدت كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديلات جديدة منها إيقاف اللعب في منتصف كل شوط من أجل شرب الماء، وذلك لمدة ثلاث دقائق.

وبحسب ما نقلته المجلة الفرنسية عن مصادر، فإنّ "يويفا"، وكذلك رابطة الدوري الفرنسي، لا يخططان لتطبيق هذه التعديلات في الموسم المقبل، وأكدا أنهما سيطبّقان فترات الراحة للتبريد فقط عندما يستدعي ارتفاع درجة الحرارة ذلك فعلاً، ولا يُنظر حالياً في توسيع نطاق هذه الممارسة لتشمل المسابقات الأوروبية أو الفرنسية.

وتعالت العديد من الأصوات التي ترفض هذا الإجراء، من قبل لاعبين ومدربين، وآخرهم الألماني يورغن كلوب، الذي قال في تصريحات لقناة "زي دي إف" الألمانية: "عندما رأيتُ اللاعبين يقفون هناك خلال استراحة شرب المياه، ثم تأخذ القنوات الناقلة استراحة لعرض دعايات خاصة، تساءلت بيني وبين نفسي: لمن يُعرض المونديال؟ للجمهور؟ للاعبين؟ أم لشركات الدعاية؟ كرة القدم يجب ألا تكون فاصلاً لعرض الحملات الدعائية، كرة القدم يجب أن تسير مثل النهر وبشكل سلس وطبيعي".

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وتستغل القنوات التلفزيونية توقف اللعب، من أجل عرض إعلانات تجارية، في وقت يعتبر فيه بعض المدربين مثل الفرنسي ديديه ديشان، أن هذا الأمر لا يساعد على المحافظة على مستوى اللعب، ويؤثر خلال بعض الفترات في أداء اللاعبين، باعتبار أنّ التوقف يعتبر طويلاً نسبياً.