- يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أزمة قانونية بعد دعوى قضائية من شركة "ماتش فيجن" تتهمه بسرقة فكرة نظام مرحلة الدوري، مما يهدد سمعته ويطالبه بتعويض يتجاوز 20 مليون يورو. - القضية بدأت في إسبانيا وانتقلت إلى محكمة في لوزان، حيث لم يُخطر "يويفا" رسمياً بعد، لكن عليه الرد خلال 20 يوم عمل، وتستند إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي لعام 2021. - "ماتش فيجن" تدعي أن نظام التصنيف هو اختراع مسجل لمؤسسها لياندرو شارا منذ 2006، وتطالب بتعويضات إضافية تصل إلى 200 ألف يورو.

يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أزمة قانونية جديدة تهدد سمعته، بعدما تقدمت شركة الاستشارات الرياضية التشيلية "ماتش فيجن" بدعوى قضائية ضده، تتهمه فيها بالاستحواذ غير المشروع وسرقة فكرة نظام مرحلة الدوري الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2024 في مسابقات الأندية الأوروبية، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ذا أتلتيك الرياضية، اليوم السبت، أن "يويفا" يواجه مطالبة بتعويض تتجاوز قيمته 20 مليون يورو، بعد أن بدأت شركة ماتش فيجن الإجراءات القانونية في شهر إبريل/ نيسان الماضي بإسبانيا، إذ أُحيلت القضية في البداية إلى إحدى المحاكم التجارية في مدريد، وهي المحكمة نفسها التي رفضت هذا الأسبوع استئنافاً تقدّم به الاتحاد الأوروبي في قضية دوري السوبر الأوروبي المستمرة منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أن القضية نُقلت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى محكمة في لوزان السويسرية حيث يقع المقر الرئيس للهيئة الأوروبية، ولم يُخطر "يويفا" رسمياً بعد، لكن سيكون أمامه 20 يومَ عمل للرد بعد تسلمه الإشعار الرسمي، علماً أن القضية ترتبط جزئياً بمشروع دوري السوبر الأوروبي لعام 2021، إذ دفع ذلك التهديد الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خططه لإعادة هيكلة بطولاته القارية الثلاث: دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر، من خلال رفع عدد الأندية من 32 إلى 36 فريقاً، واستبدال مرحلة المجموعات بالنظام الجديد المعروف باسم "النظام السويسري".

ويستند هذا النظام، المقتبس من بطولات الشطرنج، إلى جدول واحد يضم جميع الفرق الـ36، بحيث تلعب كل منها ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين (أربع على أرضها وأربع خارجها)، ولكن على عكس النظام السويسري التقليدي الذي تُسحب قرعته بعد كل جولة، تُجرى قرعة "يويفا" مرة واحدة في البداية، إذ يواجه كل نادٍ فريقين من كل فئة من أربع مستويات تضم تسعة فرق.

وذكرت شركة ماتش فيجن أن فكرة نظام التصنيف اختراع مسجل باسم مؤسسها لياندرو شارا، الذي حماها بحقوق الطبع والنشر في تشيلي منذ عام 2006، وتؤكد أنها قدمت الفكرة إلى "يويفا" عام 2013 وفي عدة مؤتمرات رياضية لاحقة، كما تزعم الشركة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعترف بالفكرة ملكيةً فكريةً خاصةً بها بعد تطبيقها في مسابقات بعدة دول.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن شارا هدّد "يويفا" بالإجراءات القانونية لأول مرة قبل قرعة موسم 2024-2025 لدوري أبطال أوروبا، أي قبل 14 شهراً، لكنه الآن مضطر للمضي قدماً في الدعوى، وتطالب الشركة بتعويض قدره 20 مليون يورو، بينما يسعى شارا للحصول على 200 ألف يورو إضافية بشكل شخصي، إلى جانب فوائد مالية عن المواسم: الماضي والحالي والمقبل، ما يشير إلى أنهم لا يتوقعون أن يخضع "يويفا" بسهولة لمطالبهم.