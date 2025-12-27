يوهان روش.. قائد إنجاز بنين في أمم أفريقيا وصاحب الشخصية القوية

- قاد يوهان روش منتخب بنين للفوز في كأس أمم أفريقيا 2025 ضد بوتسوانا، مؤكدًا دوره القيادي وقدرته على التأثير في اللحظات الحاسمة، حيث أظهر نضجًا شخصيًا في التعامل مع الانتقادات ودعم زملائه. - يتميز روش بأسلوبه الفريد في الدفاع والهجوم، حيث يجمع بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي، مما يساهم في تقليل الأهداف وتسجيلها، مع نسبة تمريرات ناجحة تصل إلى 89%. - يعكس اختيار روش لتمثيل بنين روح الانتماء والتواضع، حيث يسعى لرفع مستوى المنتخب في المحافل القارية، مؤكدًا أن كرة القدم تتجاوز الأرقام إلى قرارات ومهارات مؤثرة.

سجّل مهاجم منتخب بنين، يوهان روش (28 عاماً)، الهدف الذي منح بلاده الفوز في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025، أمام منتخب بوتسوانا، ليؤكد دوره المهم في الدفاع وقدرته على صناعة الفارق، ولم يكن الهدف مجرد لمسة في الشباك، بل انعكاس لشخصية قوية اشتهر بها المدافع الشاب، الذي أصبح قائد إنجاز منتخب بنين في "الكان".

وبدأ روش مسيرته في فرنسا، قبل أن يختار تمثيل منتخب بنين على الصعيد الدولي، وهو قرار يعكس ارتباطه العميق بجذوره وهويته الثقافية. ولم يقتصر تأثيره على الجانب الفني فقط، بل تجلّى نضجه الشخصي في تعامله مع الانتقادات السابقة، إذ بعث برسائل عقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو اللاعبين والجماهير إلى التعلم من الأخطاء والنهوض بقوة أكبر، بعد إخفاق أول في المنافسة الأفريقية ضد منتخب نيجيريا.

وتعكس هذه المواقف قدرة روش على تحمل المسؤولية والقيادة، وهي صفات نادرة في لاعب دفاع. وتميز روش أيضاً بأسلوب غير تقليدي في اختيار رقم القميص مع ناديه، فهو يرتدي رقم 69 مع فريقه الحالي بيترلول في الدوري الروماني، ما يعكس شخصيته الفريدة وجاذبيته أمام الجماهير. وعلى أرض الملعب، يظهر تأثيره الدفاعي بوضوح، إذ ساهمت تدخلاته وقراءته المتقدمة للعبة في تقليل الأهداف التي يتلقاها الفريق، بينما أظهرت إحصائياته أن نسبة تمريراته الناجحة تصل إلى 89%، وهو معدل مرتفع حتى بين لاعبي خط الوسط، ما يثبت قدرته على بناء الهجمات من الخلف.

أما خارج الملعب، فيعكس اختيار روش لتمثيل بنين روح التواضع والانتماء، فهو لا يسعى فقط إلى المكاسب الفردية، بل إلى رفع مستوى منتخب بلده في المحافل القارية. وقد تجلى ذلك في مباراته الأخيرة، إذ لم يقتصر دوره على تسجيل الهدف، بل شمل القيادة والتحفيز ونقل الثقة إلى زملائه، وهو ما أكده المدير الفني للمنتخب بعد اللقاء بأن الهدف لم يكن مجرد نقطة في النتيجة، بل إشارة إلى صلابة الفريق وقدرة لاعبيه على التألق في اللحظات الحاسمة.

ويُعرف روش بقدرته على الجمع بين القوة البدنية، الذكاء التكتيكي، والانضباط الدفاعي، مع جرأة هجومية تمكنه من المساهمة في تسجيل الأهداف في اللحظات المفصلية. ويعد الهدف ضد بوتسوانا إنجازاً شخصياً كبيراً، ومؤشراً على تطوره كلاعب عصري متعدد المهارات، قادر على تغيير نتيجة المباراة وتقديم الأداء الاستثنائي تحت الضغط.

وأصبح يوهان روش اليوم أكثر من مجرد مدافع، فهو رمز للمدافع العصري الذي يوازن بين الدفاع والهجوم، ويجمع بين الانضباط والجرأة، ويثبت أن كرة القدم ليست مجرد أرقام، بل قرارات مفصلية ومهارات تؤثر على النتيجة وعلى الجماهير على حد سواء. إن هدفه ضد بوتسوانا في كأس أمم أفريقيا 2025 لن يُنسى بسهولة، ويُرسّخ مكانته ضمن أبرز لاعبي بنين في تاريخ البطولة، بما أن منتخب "السناجب" حقق أول فوز له في تاريخ المنافسة الأفريقية.