دخل المتزلج النرويجي يوهانيس كلابو التاريخ في الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا التي اختتمت أمس الأحد بعدما سطّر إنجازات كبيرة ليُصبح الأكثر تتويجاً على مستوى الميداليات الذهبية في المنافسات على الثلج والجيد، في الوقت الذي بات فيه أيضاً ثاني أكثر الرياضيين تتويجاً في أولمبياد الشتاء والصيف (11)، خلف السباح الأسطوري مايكل فيلبس الذي حقق خلال مسيرته 23 ميدالية من اللون الأصفر.

واستطاع كلابو أن يجمع مسابقات التزلج الريفي (كروس كاونتري) لدى الرجال كافة خلال أولمبياد ميلانو-كورتينا الشتوي، وكان آخرها يوم السبت الماضي حين حصل على ذهبية 50 كيلومتراً- كلاسيكي انطلاق حرّ، ليحرز جميع الألقاب الممكنة في كلّ المنافسات التي شارك فيها، مؤكداً أنّه واحدٌ من أعظم المتزلجين الذين مروا على هذه الرياضة، وهو الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، وما زال بإمكانه في المستقبل إضافة المزيد إلى رصيده وتعزيز رقمه.

وبدأ كلابو رحلة الميداليات الذهبية في نسخة بيونغ تشانغ 2018 في كوريا الجنوبية بفوزه في ثلاثة سباقات، قبل أن يتابع تألقه في 2022 ببكين الصينية من خلال صعوده على منصة التتويج من المركز الأول في مناسبتين، لينفجر بعدها في الأولمبياد الحالي بإيطاليا محققاً ست ميداليات من المعدن النفيس، متفوقاً على مواطنته ماريت بيورغن بطلة التزلج الريفي سابقاً (8 ذهبيات) من 2002 إلى 2018، وكذلك النرويجي الآخر أوله أينار بيورندالن بين 1998 و2014، مع الإشارة إلى أن بيورغن حققت 15 ميدالية بشكلٍ عام، بينما يمتلك كلابو 13 ميدالية باعتبار أن لديه فضية وأخرى برونزية.

إنجازات كلابو لم تتوقف عند هذا الحدث بل أصبح أول رياضي في التاريخ يفوز بالسباقات الستة للتزلج الريفي في دور واحدة، ولينضمّ في الوقت عينه إلى مجموعة من الأسماء التي استطاعت أن تحقق "الغراند سلام" في الألعاب الشتوية، على غرار الأميركي إريك هايدن عام 1980 في لايك بلاسيد من خلال سباقات التزحلق السريع على الجليد الخمسة، إلى جانب بيورندالن الذي ذكرناه سابقاً، حين كرر الإنجاز عينه في الفئة نفسها بسولت لايك سيتي في فئة البياثلون وعددها أربعة. وولد كلابو في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1996، ويُعد أصغر متزلج في التاريخ يفوز بكأس العالم للتزلج الريفي، وسباق تور دي سكي، كما بات في كأس العالم 2019-2020 أنجح متزلج في سباقات السرعة من حيث عدد مرات الفوز في السباقات الفردية (4).