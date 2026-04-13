يونيون برلين يدين العنصرية تجاه مدربته

دعم نادي يونيون برلين الألماني المدربة الجديدة ماري لويز إيتا إثر تعرضها للعنصرية بعد ساعات من تعيينها مدربة للنادي الألماني في منصبها الجديد، والتي أمست أول امرأة تتولى منصب المدير الفني في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وندد نادي يونيون برلين الألماني بالتعليقات المسيئة والعنصرية التي تعرضت لها المدربة الألمانية ماري لوي إيتا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء موقف النادي الحازم قبل خوض إيتا مباراتها الأولى في البوندسليغا يوم السبت المقبل ضد فولفسبورغ، حيث أكد النادي أن "عائلة يونيون تقف خلفها" ولن تتسامح مع أي خطابات تقوض كفاءتها بناءً على جنسها.

ورد الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بشكل مباشر على منشورات شككت في قدرة اللاعبين على تقبل التعليمات التكتيكية من امرأة، واصفاً تلك الادعاءات بأنها عنصرية صريحة، كما تصدى النادي لتعليق آخر زعم أن المدربين الرجال سيفقدون هيبتهم في حال الهزيمة أمامها، مؤكداً أن معايير الكفاءة هي الفيصل، وخاصة أن إيتا تمتلك خبرة طويلة داخل أروقة النادي، حيث عملت مدربة لفريق تحت 19 سنة ومساعدة لمدرب الفريق الأول للرجال.

وستتولى ماري لويز إيتا قيادة فريق يونيون برلين الألمانية بصفة مؤقتة في المباريات الخمس المتبقية من الموسم، بهدف تأمين بقاء الفريق في الدوري الألماني، على أن تنتقل لقيادة فريق السيدات بالنادي في الموسم المقبل حسب المخطط السابق، خصوصاً أن الفريق يحتل المركز الـ11 في الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق عشر نقاط عن المركز الـ17 (أول المراكز المؤدية إلى الهبوط).