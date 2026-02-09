يونغ بويز السويسري بوابة نجوم تونس وفاليري آخرهم

- تعاقد نادي يونغ بويز السويسري مع المدافع التونسي يان فاليري من شيفيليد الإنكليزي، بعد أن واجه الأخير أزمة مالية، ويأمل فاليري في تعزيز فرصه بالمشاركة في كأس العالم المقبلة مع منتخب تونس. - يواجه فاليري منافسة قوية في مركزه، خاصة مع عودة مدافعين مثل محمد دراغر ووجدي كشريدة، مما يمنح المدرب صبري اللموشي خيارات متعددة. - تاريخياً، لم يحقق نجوم تونس نجاحاً كبيراً مع يونغ بويز، باستثناء عمار الجمل، ويأمل فاليري في تحقيق نجاح أكبر لدعم منتخب بلاده في المونديال.

تعاقد نادي يونغ بويز السويسري، اليوم الاثنين، مع مدافع منتخب تونس لكرة القدم يان فاليري، قادماً من شيفيليد الإنكليزي، الذي واجه أزمة مالية خطيرة، وقد شرع اللاعب التونسي في البحث عن فريق جديد منذ نهاية العام الماضي خوفاً من فقدان فرصه في المشاركة في كأس العالم المقبلة، بما أنه أصبح أساسياً مع "نسور قرطاج" في الأشهر الماضية، والمدرب السابق سامي الطرابلسي منحه فرصة كاملة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

ويواجه فاليري منافسه قوية تجعله مهدداً بفقدان مركزه الأساسي، وخاصة أن منتخب تونس قد يستعيد عدداً من المدافعين خلال الفترة المقبلة، بعد عودة محمد دراغر ووجدي كشريدة إلى النشاط الرسمي، وبالتالي سيكون المدرب الجديد صبري اللموشي قادراً على تنويع الاختيارات. وقد اختار فاليري الدوري السويسري، الذي قد يمنحه فرصة ذهبية للتألق أملاً في أن يحظى بفرصة الانتقال لفريق آخر مستقبلاً، وخاصة أنه يملك إمكانات جيدة قد تساعده على البروز في هذه المغامرة.

ومنح يونغ بويز الفرصة إلى العديد من المدافعين في منتخب تونس خلال السنوات الأخيرة، بداية بمدافع النجم الساحلي سابقاً سيف غزال، الذي انضمّ إلى الفريق في بداية عام 2008، وشارك مع الفريق في 74 مباراة، قبل أن يقرر الرحيل لأسباب مختلفة. كما انضمّ عصام المرداسي، لاعب النادي الصفاقسي سابقاً، إلى النادي السويسري في صيف 2009، وشارك معه في 26 لقاء، وبعد فترة قصيرة انضمّ عمار الجمل إلى يونغ بويز، وشارك في 36 مباراة قبل الانتقال إلى الدوري الألماني. كما أن نجم منتخب تونس في جيل 1978 منجي بن براهيم خاض تجربة مع الفريق أيضا قبل سنوات.

ولم يكن نجاح نجوم تونس مع النادي السويسري كبيراً، وأفضل تجربة كانت للمدافع عمار الجمل، الذي رحل بعدها إلى نادي كولن الألماني، كما أن مشاركاته مع منتخب بلاده كانت عديدة، وشارك في كأس أفريقيا في 2010 و2012، كما لعب لأندية قوية في الدوري التونسي. ويأمل فاليري أن يكون موفقاً في التجربة الجديدة حتى يساعد منتخب تونس في كأس العالم بحثاً عن التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في سجل "نسور قرطاج".