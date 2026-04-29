أكد ثنائي منتخب قطر لكرة الطائرة الشاطئية، شريف يونس وأحمد تيجان، قيمتهما على الصعيد العالمي في هذه الرياضة بعدما منحا العنابي الميدالية الذهبية في بطولة الألعاب الآسيوية الشاطئية المقامة حالياً في مدينة سانيا بالصين، إثر الفوز في النهائي على المنتخب الإيراني بشوطين نظيفين اليوم الأربعاء.

وفرض ثنائي المنتخب القطري بفضل خبرتهما الكبيرة سيطرتهما على أجواء المواجهة بعدما أنهيا الصراع بواقع 21-15 و21-12، حيث انعكست خبرتهما الدولية ومشاركتهما في العديد من الأحداث الكبرى على المباراة، وكذلك الأدوار السابقة منذ انطلاق المنافسات، وهو ما دفع رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، علي غانم الكواري، إلى الإشادة بما قدّماه، مثمناً الجهود التي بذلت لإعداد الفريق عبر مختلف المراحل، ومؤكداً أن ذلك سيمنح اللاعبين دفعة قوية لمواصلة تحقيق المزيد من النجاحات في الاستحقاقات المقبلة.

وتزامل تيجان (31 عاماً)، ويونس (30 عاماً)، لسنواتٍ طويلة في منتخب قطر للكرة الشاطئية، والتي تكللت بتحقيقهما الكثير من الإنجازات، والتي كانت أبرزها برونزية أولمبياد طوكيو 2020، إضافة إلى فضية الجولة العالمية عام 2024 والبرونزية في نهائيات الدوحة في السنة نفسها.

وحاز اللاعبان أيضاً ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الآسيوية العادية للرياضة نفسها، وذلك في جاكرتا عام 2018 وهانغزو 2022، إلى جانب فوزهما ببرونزية عام 2021 لبطولة آسيا للكرة الطائرة، وكان الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان قد ظهرا على الساحة الدولية في عام 2014، عندما مثلا المنتخب القطري في بطولة العالم تحت 21 سنة في لارنكا.