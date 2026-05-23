يونس محمود يكشف ملامح المرحلة المقبلة ودرجال يلمح إلى تدخلات سياسية

كشف الرئيس الجديد لاتحاد الكرة العراقي، يونس محمود (43 عاماً)، اليوم السبت، أن برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة، سيجري عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة بنوده، والخروج بمشروع يرفع من سمعة الكرة العراقية.

وبعد تفوقه على منافسه عدنان درجال في السباق الانتخابي الذي جرى اليوم السبت في العاصمة بغداد، قال محمود في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع": "برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لمناقشته وإقراره. أعضاء المكتب التنفيذي لديهم أفكاراً ورؤى يجب تضمينها في البرنامج ليكون متكاملاً، ويمثل روح العمل الجماعي، من أجل الخروج بمشروع يرفع سمعة الكرة العراقية". وبعدها، أجرى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اتصالاً مع المدير الفني للمنتخب العراقي، غراهام أرنولد، مؤكداً دعمه الكامل للمدرب في نهائيات كأس العالم، كما بيّن محمود أنه سيلتقي مع المدرب في أقرب وقت، للاطلاع على جميع طلباته والعمل على تلبيتها.

من جهته، وبعد خسارة الانتخابات، ألمح الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، إلى إمكانية وجود تدخل سياسي رجح كفة يونس محمود في الانتخابات. وبعد خروجه من قاعة الانتخاب، بارك درجال لكل من محمد الحلبوسي، الرئيس السابق لمجلس النواب العراقي، وعقيل مفتن، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والذي أبعد من منصبه بعد وضعه على لائحة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية "بتهم غسيل الأموال وإدارة مؤسسات مالية مرتبطة بشبكات تمويل تابعة للحرس الثوري الإيراني"، في إشارة واضحة إلى التدخل السياسي، وهو الأمر الذي ربما سيدفع درجال للجوء لمحكمة كاس، والطعن بشرعية الانتخابات.