فاز نجم كرة القدم العراقية السابق، يونس محمود (43 سنة)، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، وذلك بعد تفوقه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم السبت في مقر الاتحاد، لتبدأ الكرة العراقية عهداً جديداً برئاسة واحد من أساطير هذه اللعبة في البلاد.

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أصبح يونس محمود رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد نيله 38 صوتاً مقابل 20 صوتاً للمرشح المنافس، عدنان درجال، بعد فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد اليوم السبت، في حين حصل المرشح الثالث إياد بنيان على صوت واحد مقابل إلغاء ورقتين انتخابيتين؛ بسبب عدم صلاحية تسجيلهما وفقاً للقوانين الخاصة بالانتخابات. في وقت فاز ، سرمد عبدالإله، بمنصب النائب الأول، ومحمد ناصر شكرون، بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

وأجريت الانتخابات وسط شروط من بينها أن هناك أربعة أندية لا يحق لها التصويت، لأن هيئاتها الإدارية مؤقتة وليست منتخبة، وهذه الأندية هي: الميناء، الموصل، النجف، القاسم، فضلاً عن أحد أندية الدوري العراقي الممتاز. وفي وقت سابق، وصل وفدا الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العاصمة بغداد للإشراف على انتخابات الاتحاد العراقي، وسط متابعة من الشارع الرياضي، إذ يترقب الجميع ملامح المرحلة المقبلة ومستقبل الكرة العراقية بعد الانتخابات التي تسبق مشاركة "أسود الرافدين" في مونديال 2026.

ويُعد يونس محمود من أبرز نجوم كرة القدم العراقية سابقاً، ومثّل عدة أندية عراقية بالإضافة للاحتراف مع أندية الخور والغرافة والعربي والوكرة والسد والأهلي في قطر، كما مثل منتخب العراق بين سنوات 2002 و2016، ولعب معه 148 مباراة سجل فيها 57 هدفاً، وهو يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ منتخب العراق خلف أحمد راضي الوصيف (62 هدفاً) وحسين سعيد المتصدر (78 هدفاً).