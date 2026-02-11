يونايتد يفشل في إنهاء معاناة مشجعه… تعادل يؤجل حلاقة شعره

- تحدي فرانك إيليت: قرر فرانك إيليت عدم حلاقة شعره منذ أكتوبر 2024 حتى يحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع حلمه بأن يقص أحد لاعبي الفريق شعره عند تحقيق التحدي. - فشل مانشستر يونايتد: بقيادة المدرب مايكل كاريك، لم يتمكن الفريق من تحقيق الانتصار الخامس، حيث تعادل مع ويستهام يونايتد 1-1، مما أدى إلى استمرار معاناة إيليت. - التزام إيليت: أكد إيليت أنه سيتبرع بشعره لجمعية خيرية تصنع الشعر المستعار لمرضى السرطان عند تحقيق التحدي، لكنه سيواصل إطالة شعره بعد فشل الفريق في تحقيق الانتصار الخامس.

فشل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في إنهاء معاناة مُشجعه فرانك إيليت، الذي رفض حلاقة شعره، منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، بعدما أعلن الشاب رهانه أمام الجميع، ليُبلغهم فيه بأنه سيقص شعره في حال استطاع "الشياطين الحُمر" تحقيق خمسة انتصارات متتالية في "البريمييرليغ".

ونقل موقع "أر إم سي" الفرنسي قصة إيليت، الذي قرّر في شهر أكتوبر من عام 2024 عدم حلاقة شعره، إلا عندما يحقق مانشستر يونايتد خمسة انتصارات توالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما أنه يحلم بأن يقصّ أحد لاعبي الفريق شعره، في حال كسب هذا التحدي. لكن مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، لم يتمكن من إنهاء مُعاناة الشاب، بعدما فشل في حسم المواجهة الخامسة على التوالي، التي تعادل فيها أمام ويستهام يونايتد، بهدف مقابل هدف، مساء الخميس.

وكان فرانك إيليت قد أكد، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أنّه سيعمل على تنفيذ وعده، في حال استطاع ناديه المُفضل مانشستر يونايتد تحقيق خمسة انتصارات متتالية في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مُضيفاً: "سأقوم بحلاقة شعري، وسأتبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية، التي تصنع الشعر المستعار للمرضى، الذين يُعانون السرطان".

وبعد قرابة 493 يوماً، فإن إيليت سيواصل إطالة شعره، بعد سهرة الثلاثاء، بما أن فريقه مانشستر يونايتد فشل في تحقيق الانتصار الخامس توالياً، عندما تعادل مع ويستهام يونايتد، في المواجهة التي غاب فيها رفاق النجم البرازيلي كاسيميرو عن التألق الذي قدّموه خلال الفترة الماضية، وخاصة أنهم يبحثون عن خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.