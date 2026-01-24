يونايتد يضع عينه على نجم "البريمييرليغ" لتعويض كاسيميرو

- يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسطه بعد رحيل كاسيميرو في يونيو 2026، مع التركيز على التعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا، الذي يبرز في برايتون وقدم أداءً مميزاً في كأس أمم أفريقيا 2025. - تحت قيادة مايكل كاريك، يظهر الفريق تحسناً، لكن الإدارة تدرك الحاجة إلى تعديلات إضافية، مع التأكيد على أن الفريق ليس سيئاً كما كان يُعتقد في البداية. - يواجه النادي تحدي التعاقد مع لاعبين دون رؤية واضحة للمدرب المستقبلي، مما قد يؤدي إلى عدم توافق الأسلوب مع مهارات باليبا، وبالتالي خسارة مالية محتملة.

يُدرك مانشستر يونايتد حاجته إلى تعزيز خط وسطه تحضيراً للموسم المقبل، خاصة مع رحيل البرازيلي كاسيميرو رسمياً في شهر يونيو/ حزيران 2026، من ثم من المتوقع أن يبذل النادي جهداً إضافياً لإيجاد بديلٍ له، مع ترجيح كفة التعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا (22 عاماً)، الذي يُواصل التطور في فريق برايتون.

وبعد حقبة روبن أموريم، الذي أُقيل من منصبه بعدما حصل على فرصة ثلاث سنوات لإثبات جدارته، يبدو أن مانشستر يونايتد قد وجد بعض الأمل تحت قيادة نجمه السابق، مايكل كاريك (44 عاماً)، وبغض النظر عما إذا كان سيبقى في أولد ترافورد بعد يونيو، فإن الإدارة الرياضية واضحة بأن الفريق ليس سيئاً كما كان يظهر في البداية، ولكنه يحتاج إلى بعض التعديلات، بحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني السبت.

ووفقاً للمصدر عينه يُعتبر كارلوس باليبا، الخيار المُفضل، كما هو الحال عند العديد من فرق الدوري الإنكليزي الممتاز، فهو يواصل التطور مع برايتون وقدم أداءً مذهلاً في كأس أمم أفريقيا 2025 التي اختتمت في المغرب مؤخراً، إلى جانب أنّه ما زال في بداية مسيرته الاحترافية، ومن ثم أصبح من الواضح أن الإدارة في فريق الشياطين الحمر مستعدة في الوقت الراهن لبذل جهد إضافي لضم لاعب ارتكاز دفاعي مميز.

مع ذلك، يواجه مانشستر يونايتد خطر تكرار الخطأ نفسه الذي يرتكبه كلّ موسم، وهو التعاقد مع لاعبين من دون رؤية واضحة لمن سيقود التشكيلة، أي إنّ المدرب المقبل في حال تغيير كاريك قد ينتهج أسلوباً لا يتفاوق مع قدرات اللاعب الكاميروني ومهاراته، مما قد يؤدي إلى فشل التجربة وتسجيل خسارة مالية جديدة.

ويضيف المصدر أن باليبا لا يُعد صانع ألعاب صريحاً، لذا سيظل الفريق في حاجة إلى التعاقد مع لاعب ذكي لإضفاء مزيد من التماسك لطريقة بناء الهجمات، مع العلم أن كارلوس لعب 40 مباراة مع برايتون في جميع المسابقات، بإجمالي أكثر من 3000 دقيقة لعب، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين.