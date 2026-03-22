- شهدت ملاعب أوروبا جولة مثيرة، حيث قلب بوروسيا دورتموند تأخره إلى فوز دراماتيكي 3-2 على هامبورغ، بفضل تألق الجزائري رامي بن سبعيني الذي سجل هدفين من ركلات جزاء، ليحقق دورتموند فوزه الثالث توالياً ويقلص الفارق مع بايرن ميونخ. - في الكالتشيو، قاد المغربي يوسف مالح فريقه كريمونيزي لفوز ثمين 2-0 على بارما، مسجلاً هدفاً رائعاً ليحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء، ويحقق كريمونيزي فوزه الأول منذ ديسمبر. - في الدوري الإسباني، خسر ريال أوفييدو أمام ليفانتي 2-4 رغم هدف التعادل للمغربي إلياس شيرة، بينما في الدوري الفرنسي، تألق توفيق بن طيب مع تروا، مسجلاً هدفين في فوز كبير 5-1 على دونكيرك.

شهدت ملاعب أوروبا جولة حافلة بالإثارة والتقلبات، مساء السبت، خطف خلالها اللاعبون العرب الأضواء، بين عودة دراماتيكية في الدوري الألماني، وانتصار مهم في الكالتشيو، إلى جانب حضور مؤثر في إسبانيا وفرنسا. وقلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 على ضيفه هامبورغ، في مباراة دراماتيكية احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك، وشهدت تألق النجم الجزائري رامي بن سبعيني ليواصل الفريق الأصفر سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري.

وبدا أن هامبورغ في طريقه لتحقيق انتصار خارج الديار، بعدما تقدم بهدفين عبر فيليب أوتيلي وألبرت سامبي لوكونغا، لكن مع انطلاق الشوط الثاني، ظهر دورتموند بوجه مختلف، وضغط بقوة بحثاً عن العودة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73، ترجمها بن سبعيني بنجاح، ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى أدرك سيرهو غيراسي التعادل، واكتملت "الريمونتادا" حين احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لدورتموند إثر لمسة يد، ليعود بن سبعيني ويضع الكرة في الشباك بثقة. وبهذا الانتصار، حقق دورتموند فوزه الثالث توالياً في الدوري، مقلصاً الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ إلى تسع نقاط. وفي الكالتشيو، ساهم المغربي يوسف مالح في تحقيق فريقه كريمونيزي لفوز ثمين خارج الديار على بارما، صاحب المركز 12، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب إنيو تارديني ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ونجح الفريق الضيف في افتتاح التسجيل بعد خطأ دفاعي استغله يوسف مالح بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج المنطقة، ليحصد جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

Youssef Maleh is the Panini Player of the Match! 🏆#ParmaCremonese pic.twitter.com/7RgVvRrjmz — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 21, 2026

Maleh, attığı harika golle Cremonese'yi deplasmanda öne geçirdi! ⚽ pic.twitter.com/z7iARcRCyA — S Sport (@ssporttr) March 21, 2026

وفي الشوط الثاني، عزز كريمونيزي تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما صنع جيمي فاردي الفارق فور دخوله بديلاً، ممرراً كرة حاسمة لفانديبوتي الذي انفرد بالحارس ووضعها في الشباك، ليحسم كريمونيزي، صاحب المركز السابع عشر، فوزاً ثميناً هو الأول له منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، منهياً سلسلة طويلة من النتائج السلبية، ومشعلاً صراع البقاء في الدوري الإيطالي. وفي الدوري الإسباني، خسر ريال أوفييدو أمام ليفانتي 2-4، في لقاء سجل فيه المغربي إلياس شيرة هدف التعادل للخاسر في الدقيقة 44، قبل أن يهزم فريقه بنتيجة ثقيلة. وفي الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، واصل المغربي توفيق بن طيب تألقه مع فريقه تروا متصدر الترتيب، بعد أن قاده لاكتساح دونكيرك بخمسة أهداف مقابل هدف، عندما أحرز هدفين، أولهما جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 45، قبل أن يسجل ثاني أهدافه وثالث أهداف فريقه في المواجهة، عند الدقيقة 75، ليستمر في صدارة ترتيب هدافي المسابقة برصيد 15 هدفاً.