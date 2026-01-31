يوكيتش يتعملق بعد عودته إلى الملاعب ودونتشيتس يقود ليكرز للفوز

رياضات أخرى
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
31 يناير 2026   |  آخر تحديث: 13:57 (توقيت القدس)
يوكيتش خلال مواجهة ناغتس وكليبرز، 31 يناير 2026 (تانر بيرسون/Getty)
يوكيتش خلال مواجهة ناغتس وكليبرز، 31 يناير 2026 (تانر بيرسون/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عاد النجم الصربي نيكولا يوكيتش بقوة بعد غياب 16 مباراة بسبب الإصابة، مسجلاً 31 نقطة و12 متابعة حاسمة، ليقود ناغتس للفوز على لوس أنجليس كليبرز 122-109، ويوقف سلسلة انتصاراتهم.
- في مباراة أخرى، تألق لوكا دونتشيتش بتحقيق "تريبل دابل" مسجلاً 37 نقطة، ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على واشنطن ويزاردز 114-111، بمساهمة دياندري إيتون وليبرون جيمس.
- شهدت بقية المباريات انتصارات لبوسطن سلتيكس، نيويورك نيكس، فينيكس صنز، ديترويت بيستونز، أورلاندو ماجيك، ونيو أورليانز بيليكانز على منافسيهم.

قدّم النجم الصربي نيكولا يوكيتش مستوى مميزاً في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة إلى ملاعب كرة السلة، حين ظهر بمستوى مميز للغاية أمام نظيره لوس أنجليس كليبرز بتسجيله 31 نقطة و12 متابعة حاسمة في المواجهة التي انتهت بنتيجة 122-109 اليوم السبت.

وبعد غيابه 16 مباراة متتالية عن صفوف ناغتس بسبب كدمة في العظم عقب تمدد مفرط لركبته اليسرى، ضرب النجم المتوج 3 مرات بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة بقوة، إذ وضع حداً لسلسلة انتصارات كليبرز التي بلغت ثلاث مباريات متتالية، ليؤكد بعد المواجهة في تصريحاتٍ من أرض الملعب: "أشعر أنني بحالة جيّدة. أعتقد أنني قمت بعمل جيد جداً على صعيد التعافي والاستعداد".

وفي لقاء آخر فاز لوس أنجليس ليكرز على نظيره واشنطن ويزاردز بنتيجة 114-111 بفضل تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق "تريبل دابل" بتسجيله 37 نقطة و11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، بينما أضاف زميله دياندري إيتون 28 نقطة والأسطورة ليبرون جيمس 20 نقطة.

فلاغ كوبر في ملعب أميريكان إيرلاينز سنتر، 24 يناير 2026 (Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

السلة الأميركية: 49 نقطة تاريخية لفلاغ مع مافريكس وسقوط ثاندر

وفي بقية المباريات، فاز بوسطن سلتيكس على نظيره ساكرامنتو كينغز بنتيجة 112-93، رغم غياب النجم جايلن براون عن المواجهة بسبب إصابة في الركبة وأخرى في العضلة الخلفية، وذلك بعد تألق بايتون بريتشارد بتسجيله 29 نقطة، أما نيويورك نيكس فقد حقق انتصاراً على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 127-97 بفضل 26 نقطة لجايلن برونسون، في حين انتصر فينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز بنتيجة 126-113، كما حقق ديترويت بيستونز مفاجأة خارج الديار بتفوق على غولدن ستايت ووريورز بواقع 131-124، وأورلاندو ماجيك على تورنتو رابتورز 130-120، ونيو أورليانز بيليكانز على ممفيس غريزليز 114-106.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
ريباكينا مع لقب بطولة أستراليا المفتوحة، 31 يناير 2026 (فريد لي/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

ريباكينا تهزم سابالينكا وتتوج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الأولى

مجيد بوقرة خلال بطولة كأس العرب في قطر، 9 ديسمبر 2025 (نوشاد تيكايل/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

3 تحدّيات تنتظر مجيد بوقرة مع منتخب لبنان

كوكو غوف خلال بطولة أستراليا المفتوحة، 27 يناير 2026 (شي تانغ/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

تحطيم المضرب بين الضغط النفسي وفتح باب خصوصية لاعبي التنس