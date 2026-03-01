يوفنتوس يُريد ضم حارس مرمى ليفربول في "الميركاتو"

- تسعى إدارة يوفنتوس لضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر من ليفربول، حيث أبدى رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربته الناجحة مع روما. - يوفنتوس يطمح لتعزيز مركز حراسة المرمى بلاعب مخضرم مثل أليسون، الذي يتميز بالقيادة والخبرة، مما يعزز استقرار الفريق الدفاعي وقدرته التنافسية. - قرار أليسون بالرحيل يأتي بعد تعاقد ليفربول مع الحارس الشاب جيورجي مامارداشفيلي، مما دفعه للبحث عن دور أساسي في فريق آخر.

تعمل إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، على إقناع حارس مرمى فريق ليفربول الإنكليزي، البرازيلي أليسون بيكر، الذي يلعب أساسياً في صفوف "الريدز" منذ عام 2018، لكنه بعد ثمانية مواسم يستعد إلى الاستماع لجميع العروض، التي سيحصل عليها في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخلت إدارة نادي يوفنتوس في مفاوضات مباشرة مع حارس المرمى البرازيلي منذ عدة أيام، وتجري بشكل جيد، بعدما عبر أليسون بيكر، عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى منافسات "الكالتشيو"، عقب تجربته مع روما، قبل أن يرحل إلى ليفربول، الذي ساهم بحصده العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنكليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس السبت.

ويأمل يوفنتوس في لعب أليسون بيكر دوراً محورياً في صفوف "السيدة العجوز"، مثلما فعل مع ليفربول، الذي ساهم بفوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2019، وأيضاً لقب "البريمييرليغ" في الموسم نفسه، بفضل الأداء الثابت لحامي العرين، الذي يتميز بشخصيته القيادية، القادرة على فرض تأثيرها داخل المجموعة.

ويأتي تحرك أليسون بيكر، بعدما قامت إدارة نادي ليفربول، بالتعاقد مع الحارس الجورجي الشاب، جيورجى مامارداشفيلى، الأمر الذي جعل البرازيلي يُفكر بالرحيل، لأنه لا يرغب نهائياً في الجلوس على مقاعد البدلاء، وأن يصبح دوره ثانوياً، الأمر الذي جعله يتحدث بالفعل مع القائمين على "الريدز"، من أجل العمل على تسهيل رحيله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب نادي يوفنتوس في تعزيز مركز حراسة المرمى بلاعب مخضرم، لأن الفريق الإيطالي يسعى إلى استعادة استقراره الدفاعي وخبرته التنافسية بعد عدة مواسم متذبذبة سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعل الإدارة ترى أن البرازيلي أليسون بيكر يمتلك جميع المقومات: القيادة، الخبرة في المحافل الكبرى، القدرة على إحداث الفارق في الأدوار الإقصائية.

ويُقدّر النادي الإيطالي بشكل خاص سيطرة البرازيلي على منطقة الجزاء، ودقته في المواجهات الفردية، ومهارته في استخدام قدميه، والتي تزداد أهميتها في كرة القدم الحديثة، علاوة على ذلك، من شأن وجوده أن يرفع من مستوى الفريق التنافسي في هذه المرحلة الحرجة، التي يعمل فيها يوفنتوس على إعادة بناء الفريق، الأمر الذي يجعل أليسون بيكر الخيار الأول، وعودته مرة أخرى إلى منافسات "الكالتشيو" أصبحت مسألة وقت.