يوفنتوس يفقد قوته الهجومية... ثلاثي المليونيات بلا أهداف

فقد نادي يوفنتوس بريقه الهجومي على نحوٍ لافت هذا الموسم، بعدما عجز ثلاثي المقدمة عن التسجيل رغم القيمة المالية الضخمة التي تكلفها النادي. ودخلت كتيبة المدرب إيغور تودور (47 عاماً) مرحلة شك هجومي، بعدما توقفت ماكينة الأهداف التي كانت تضمن للفريق في المواسم الماضية ما بين 50 و60 هدفاً في الموسم الواحد.

وتراجع أداء جوناثان دافيد بوضوح منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما عجز عن التسجيل منذ ظهوره الأول في الدوري الإيطالي أمام بارما في 24 أغسطس/آب. وتقهقر أيضاً مردود دوسان فلاهوفيتش الذي اكتفى بثنائية في دوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند منتصف سبتمبر/أيلول، دون أن يضيف أي هدف في مباراتي الدوري اللاحقتين أمام بارما وجنوى. أما لويس أوبندا، القادم الجديد إلى تورينو في بداية سبتمبر، فما زال يبحث عن أول أهدافه بقميص السيدة العجوز، بعد فترة جفاف تهديفي امتدت معه حتى قبل رحيله عن فريقه السابق.

وواصل تودور البحث عن التوليفة المثالية، وفقاً لما نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الاثنين، فبدأ المباراة الأخيرة أمام ميلان بدافيد أساسياً، قبل أن يبدل خططه في الشوط الثاني بالتحول إلى نظام ثلاثي في الخلف، والدفع بفلاهوفيتش وأوبندا معاً. جرّب المدرب كل الخيارات الممكنة، لكن النتيجة لم تتغير، إذ بقي الفريق عاجزاً عن الوصول إلى الشباك، رغم الكثافة العددية في الخط الأمامي.

واعتمد تودور على مبدأ التناوب بين المهاجمين الثلاثة، محاولاً خلق منافسة إيجابية، لكن هذا النهج انعكس سلباً على ثقتهم، إذ شعر كل لاعب بأن فشله في التسجيل يعني العودة إلى مقاعد البدلاء، فزاد الضغط النفسي، وتراجعت الفاعلية أمام المرمى، وتحولت المنافسة بين زملاء إلى عبء أثقل أقدامهم، فغابت الأهداف وغابت الثقة.

ويحتاج يوفنتوس اليوم إلى استعادة الهدوء والتركيز في منطقة الجزاء، وإلى إعادة بناء العلاقة بين لاعبيه الثلاثة الذين اعتاد كل واحد منهم تجاوز 20 هدفاً في الموسم الواحد. وتُعد فترة التوقف الدولية فرصة ثمينة للمدرب من أجل إعادة ترتيب أوراقه وتحديد التسلسل داخل الخط الهجومي.

ويملك دافيد عقداً "مجانياً" جذب الأنظار، بينما كلف أوبندا النادي 43 مليون يورو، في حين يتقاضى فلاهوفيتش مليون يورو شهرياً حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل. وتبدو هذه الأرقام عبئاً إضافياً على نادٍ يبحث عن الأهداف قبل النقاط، وعن مهاجم يعيد الحياة إلى هجوم فقد هويته، في وقت تشتعل فيه المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.