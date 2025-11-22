يوفنتوس يفعّل رافعة اقتصادية لإعادة الفريق إلى منصات التتويج

- يوفنتوس يفعّل رافعة اقتصادية لتعزيز تشكيلته بلاعبين مميزين، بهدف العودة لمنصات التتويج، رغم التحديات الرياضية الحالية. - النادي يعلن زيادة رأس المال بـ98 مليون يورو، عبر إصدار 37.9 مليون سهم جديد، لدعم استراتيجيته حتى 2027، مما يمنح الإدارة مرونة أكبر في سوق الانتقالات. - الخطة تهدف لتحقيق التعادل المالي بحلول 2026-2027، مع تخصيص 100 مليون يورو لتعزيز الهيكل المالي، وتقوية العلامة التجارية، وتخفيف القيود الاقتصادية.

وافق نادي يوفنتوس على تفعيل رافعة اقتصادية، من أجل تعزيز التشكيلة، خلال الفترة المقبلة بأفضل اللاعبين، وذلك بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى، وعلى الرغم من أن النادي الإيطالي لا يمر بأفضل أوقاته الرياضية، فإنه يظل محط أنظار كبار المستثمرين في عالم كرة القدم، نظراً لتاريخه العريق وإنجازاته الكبيرة في "الكالتشيو" والمنافسات الأوروبية.

وكشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الجمعة، أن نادي يوفنتوس أعلن أنه أتم زيادة رأس مال ستسمح له بالحصول على نحو 98 مليون يورو، وتستهدف هذه العملية تعزيز استراتيجية النادي حتى عام 2027، وخصوصاً منح الإدارة الرياضية هامشاً أكبر للتحرك في سوق الانتقالات المقبلة، وقد تمت العملية من خلال إصدار 37.9 مليون سهم عادي جديد، ما يعادل نحو 9.1 بالمائة من رأس المال، بسعر 2.58 يورو للسهم الواحد، لتوفير السيولة اللازمة لدعم خطط النادي المستقبلية.

وأضافت الصحيفة أن عائد هذه الزيادة سيُستخدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية بين عامي 2024 و2027، التي تهدف إلى تحقيق التعادل المالي بحلول موسم 2026-2027، وسيُخصص نحو 100 مليون يورو لتعزيز الهيكل المالي للنادي، وخفض الديون تدريجياً، وتقوية العلامة التجارية دولياً، والحفاظ على أعلى مستويات التنافس الرياضي، بالإضافة إلى تخفيف القيود الاقتصادية التي أعاقت النادي في سوق الانتقالات منذ بيع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

كما تشير التقارير إلى أن الاستثمار الجديد سيُمكّن يوفنتوس من استعادة هامش مناورة أكبر في التخطيط الرياضي، إذ يحتاج النادي إلى تحقيق توازن في حساباته المالية، مع القدرة على تعزيز الفريق، الذي يفتقر حالياً إلى المستوى التنافسي المطلوب، وتأتي هذه الخطوة لتضمن للنادي مرونة أكبر في سوق الانتقالات المقبلة، وتمكين الإدارة من التعاقد مع لاعبين قادرين على إعادة الفريق إلى مستويات المنافسة والهيمنة، التي عرفها تاريخ النادي.

ويجدر بالذكر أن نادي يوفنتوس على المستوى الرياضي لم يحقق لقب الدوري الإيطالي منذ خمس سنوات، ويبدو بعيداً عن أفضل مستوى له، بعد أن هيمن على "الكالتشيو" لمدة عشر سنوات متتالية، ويحتل الفريق في الوقت الحالي المركز السادس برصيد 19 نقطة بعد مرور 11 جولة، بتحقيق خمسة انتصارات، وأربعة تعادلات، وهزيمتين، مع تسجيل 14 هدفاً لصالحه واستقبال عشرة أهداف، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن الصدارة.