يوفنتوس يخطط للتعاقد مع نجم الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع لاعب نادي الهلال السعودي، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش (30 عاماً)، لدعم خط الوسط، فرغم أن الفريق أبرم العديد من الصفقات في المواسم الأخيرة من خلال استقدام أسماء قوية في خط الوسط، فإن مدربه الكرواتي إيغور تودور يرغب في التعاقد مع لاعب بخصالٍ مختلفة عن اللاعبين الحاليين ويملك جودة عالية في وسط الملعب، وفق ما أكدته صحيفة توتوسبورت الإيطالية أمس الخميس.

ويمتلك سافيتش خبرة واسعة بالدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ خاض تجربة موفقة مع نادي لاتسيو، وتألق مع الفريق بشكل لافتٍ بعدما انضمّ إليه عام 2015، وشارك مع لاتسيو في 341 مباراة، وسجل 69 هدفاً وقدّم 58 تمريرة حاسمة، غير أنه في "ميركاتو" صيف 2023 أصرّ على الرحيل عن الفريق بعد وصول عرض مالي مميز من نادي الهلال، وقد كشف رئيس الفريق الإيطالي في تلك الفترة أن اللاعب تمسّك بالرحيل، معتبراً أن هذه الفرصة قد لا تتكرر في مسيرته، ليقبل النادي المقترح ويسمح له بالانتقال إلى الدوري السعودي بصفقة قدرت قيمتها بـ40 مليون يورو، حيث تحوّل سريعاً إلى لاعب مؤثر في صفوف نادي الهلال، ويلعب بانتظام، ليصبح من أفضل اللاعبين في مركزه.

وكان يوفنتوس قد حاول التعاقد مع سافيتش في مناسبات عديدة سابقة، غير أن إدارة لاتسيو كانت ترفض بسبب ضعف العرض المالي المقدم، ذلك أن التخلي عن نجم الفريق كان سيورط إدارة لاتسيو نظراً لقيمته الكبيرة والدور الذي لعبه من أجل قيادة لاتسيو إلى أعلى المراتب، ولم تكشف الصحيفة الإيطالية عن موقف نادي الهلال من فكرة التخلي عن نجم الفريق، خاصة أن المدرب سيموني إنزاغي يرتبط بعلاقة قوية باللاعب الصربي بعدما درّبه سابقاً في لاتسيو، ومن ثمّ قد يتمسك باستمراره مع النادي.

ويملك سافيتش قدرات فنية مميزة تساعده في المساهمة بالواجب الدفاعي باستمرار، خاصة أن طول قامته يمكّنه من تقديم الإضافة في التعامل مع الكرات العالية، كما أن معدلاته التهديفية تعتبر جيدة قياساً بدوره في وسط الملعب، وهي الخصال التي يبحث عنها المدربون من أجل دعم خط الوسط، ولهذا فإن "الميركاتو" الشتوي قد يشهد عودة اللاعب الصربي إلى الدوريات الأوروبية، رغم أنه سيجد منافسة قوية وشرسة في صفوف يوفنتوس.