يوفنتوس يخسر المهاجم فلاهوفيتش بفشل تمديد عقده

- فشل يوفنتوس في تمديد عقد مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش، مما سيؤدي إلى رحيله في صفقة انتقال حر بعد دفع 85 مليون يورو لضمه من فيورنتينا. - مطالب فلاهوفيتش تجاوزت عرض يوفنتوس، مما أدى إلى قطع المفاوضات بعد 168 مباراة و68 هدفاً ولقب كأس إيطاليا. - برشلونة وميلان مهتمان بضم فلاهوفيتش، بينما يبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد بعد فشل صفقات سابقة مثل جوناثان ديفيد.

فشل نادي يوفنتوس الإيطالي، في إقناع مهاجمه الصربي دوسان فلاهوفيتش بتمديد عقده مع الفريق، وبالتالي سيرحل عن "بيانكونيري" بنهاية الشهر الحالي، في صفقة انتقال حرّ، بعد أن دفع يوفنتوس مبلغ 85 مليون يورو للتعاقد مع الهدّاف الصربي، قادماً من نادي فيورنتينا، وقد امتدت المفاوضات بين الطرفَين العديد من الأشهر، إذ حاول الفريق الإيطالي غلق الملف منذ فترة طويلة.

وذكرت قناة سكاي سبورتس 24 الإيطالية، أمس الخميس، أنّ مطالب المهاجم الصربي تجاوزت عرض "بيانكونيري"، ما دفع النادي إلى قطع المفاوضات وتوديع اللاعب. وبذلك، سيغادر فلاهوفيتش يوفنتوس بعد 168 مباراة، سجل خلالها 68 هدفاً، وصنع 16 هدفاً، وفاز بلقب واحد وهو كأس إيطاليا، وكان المهاجم الصربي وصل إلى تورينو في يناير/كانون الأول من عام 2022 مقابل أكثر من 85 مليون يورو، طامحاً لنحت مسيرة بطولية، وقد رافقت الصفقة انتقادات قوية من جماهير فيورنتينا للاعب، بحكم التنافس التاريخي بين الناديَين.

وتابع عدد من الأندية القوية، ملف المفاوضات بين يوفنتوس والمهاجم الصربي، إذ تؤكد التقارير أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بضمّ اللاعب بما أن الصفقة غير مكلفة إضافة إلى نادي ميلان الذي يبحث عن مهاجم جديدٍ، وسيكون يوفنتوس مُجبراً على البحث عن مهاجم جديدٍ لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بعد فشل الصفقات السابقة التي قام بها في الميركاتو الصيفي، وخصوصاً الكندي، جوناثان ديفيد، الذي لم يقدم إضافة رغم تألقه سابقاً مع نادي ليل الفرنسي، وكان بارزاً في الدوري الفرنسي.