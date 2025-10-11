يوفنتوس يترصّد حارس ميلان مجاناً استعداداً لثورة في المرمى

- تسعى إدارة يوفنتوس للتعاقد مع حارس ميلان، مايك ماينان، لتعزيز مركز حراسة المرمى، مستغلةً تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ميلان. - يُعتبر ماينان خياراً مثالياً لليوفي بفضل تألقه مع ليل وميلان، حيث أثبت جدارته بعد رحيل دوناروما، مما يجعله هدفاً لأندية كبرى مثل تشلسي وبايرن ميونخ. - يراقب يوفنتوس الوضع بهدوء، معتمدين على دعم كومولي وكيلّيني، بينما يواجه الحارس الحالي دي غريغوريو احتمال الخروج من الحسابات.

تُكثّف إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تحرّكاتها في ملف الانتقالات المقبلة، واضعةً ضمن أولوياتها التعاقد مع حارس ميلان، الفرنسي مايك ماينان (30 عاماً)، الذي يقترب من مغادرة فريقه مع نهاية عقده. ووفقاً لما أوردته صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أمس الجمعة، يرى مسؤولو يوفنتوس في ماينان فرصةً مثالية لتأمين مركز حراسة المرمى، خصوصاً في ظلّ جمود مفاوضات تجديد عقده مع "الروسونيري"، وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي لليوفي، داميان كومولي، إلى جانب القائد السابق جورجيو كيلّيني، يدعمان بقوّة فكرة ضمّ الحارس الفرنسي.

ويُراهنُ نادي السيدة العجوز على شخصية الحارس الفرنسي، الذي لمع نجمه في موسم 2020-2021 مع نادي ليل حين قاده إلى التتويج بالدوري الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ميلان، ليمنح الفريق لقب "الكالتشيو" عام 2022 تحت إشراف المدرب ستيفانو بيولي. ومنذ وصوله إلى إيطاليا، نجح ماينان في إسكات كلّ من شكّك بإمكاناته، بعدما سدّ الفراغ الذي خلّفه رحيل جيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان.

وتُدركُ إدارة ميلان أن الحفاظ على ماينان بات مهمة شبه مستحيلة، إذ يرفض الحارس، الذي يتقاضى حالياً 2.8 مليون يورو سنوياً، تمديد العقد بالشروط نفسها، بينما تنوي أندية كبرى، ومنها تشلسي الإنكليزي وبايرن ميونخ الألماني، استغلال الموقف. وفي المقابل، يراقب يوفنتوس المشهد بهدوء، وقد كلّف ممثليه متابعة أداء الحارس في مواجهة ميلان الأخيرة، التي قدم خلالها تصديات باهرة في استاد "أليانز"، بحضور كومولي وكيلّيني والمدير التقني، فرانسوا موديستو.

ويرى مسؤولو "البيانكونيري" أن ماينان يجمع بين الحضور الذهني وردود الفعل الخاطفة والخبرة القارية، التي يحتاجها مشروع مدرب اليوفي، الكرواتي إيغور تودور، فيما تتجهُ الأنظار الآن إلى مستقبل الحارس الإيطالي، ميكيلي دي غريغوريو، الذي قد يجد نفسه خارج الحسابات، حال وصول ماينان إلى تورينو. فرغم دفاع تودور العلني عن حارسه الحالي، فإنّ الإدارة تعتبر الصفقة الفرنسية فرصةً لا تُعوّض.